Nie żyje papież. Lublin żegna Franciszka

- Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godzinie 7.35 - poinformował kardynał Farrell w komunikacie przekazanym przez watykańskie biuro prasowe.

Oficjalny komunikat przekazało watykańskie biuro prasowe. W komunikacie przygotowanym przez kardynała Kevina Farrella czytamy: Najdrożsi bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego Ojca Świętego. O godzinie 7.35 tego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu Ojca. Jego całe życie było poświęcone służbie Panu Bogu i jego Kościołowi. Nauczył nas żyć wartościami Ewangelii z wiernością, odwagą i powszechną miłością, w sposób szczególny na rzecz najbiedniejszych i zepchniętych na margines. Z ogromną wdzięcznością za jego wzór prawdziwego ucznia Pana Jezusa, powierzamy duszę papieża Franciszka nieskończonej miłosiernej miłości Jedynego Boga.

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w ubogiej dzielnicy Buenos Aires - Flores jako najstarszy z pięciorga dzieci Mario José Bergoglio i Reginy Maríi Sívori, pochodzących z północy Włoch. Jego ojciec urodził się w Piemoncie, a matka już w Argentynie w rodzinie o włoskich korzeniach. W wieku 20 lat Jorge Bergoglio przeszedł ciężkie zapalenie płuc, w wyniku którego wycięto mu kawałek prawego płuca. Do seminarium koło Buenos Jorge Bergoglio wstąpił w wieku 21 lat, a w marcu 1958 roku rozpoczął nowicjat u jezuitów. Przebywał w Chile, a po powrocie do Buenos Aires ukończył w 1963 roku filozofię i był nauczycielem literatury i psychologii w Santa Fe i Buenos Aires. Święcenia przyjął w wieku prawie 33 lat w 1969 roku.

Na głowę stolicy apostolskiej został wybrany podczas drugiego konklawe 13 marca 2013 po abdykacji Benedykta XVI i przyjął imię Franciszek. Był 266. papieżem. To on wyniósł na ołtarze Jana Pawła II ogłaszając go świętym.

W lutym papież trafił do szpitala. Przez ponad miesiąc był hospitalizowany w rzymskiej klinice Gemelli. Podczas jego pobytu dwa razy miały miejsce krytyczne sytuacje zdrowotne z powodu ciężkiego dwustronnego zapalenia płuc, w których życie Franciszka było zagrożone.

Papież po wyjściu ze szpitala przechodził rekonwalescencje. Nie wiadomo było czy pojawi się podczas uroczystości związanych z Wielkim Tygodniem. W Niedzielę Palmową przybył na zakończenie mszy na placu Świętego Piotra i pozdrowił wiernych.

W Wielki Czwartek dotrzymał wprowadzonej przez siebie tradycji i opuścił Watykan po czym udał się z prywatną wizytą do rzymskiego więzienia Regina Coeli na spotkanie z osadzonymi. Co roku, z wyjątkiem pandemii Covid-19, odprawiał mszę inaugurującą Triduum Paschalne w takich miejscach jak więzienie, szpital, obóz dla uchodźców, gdzie bliskość jest najbardziej potrzebna.

W Wielką Sobotę przybył do bazyliki przed najważniejszą w roku mszą Wigilii Paschalnej i pozdrowił wiernych.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Franciszek przyjął wiceprezydenta USA J.D. Vance'a; było to krótkie spotkanie i okazja do złożenia życzeń - wyjaśnił Watykan.

Następnie papież pojawił się - tak, jak oczekiwano - w południe na balkonie bazyliki Świętego Piotra na błogosławieństwo Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, entuzjastycznie witany przez kilkadziesiąt tysięcy osób zebranych na placu. Największe zaskoczenie było później: po raz pierwszy od kilku miesięcy Franciszek wsiadł do papamobile i długo objeżdżał plac Świętego Piotra i prowadzącą do niego aleję, by pozdrowić wiernych z całego świata.

Papieża pożegnał m.in. ks. Mirosław Kalinowski - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

- Dziękujemy Bogu za jego niezwykły pontyfikat, świadectwo żywej wiary, głoszenie Ewangelii, nauczanie, starania podejmowane na rzecz pokoju na świecie oraz przestrzegania praw człowieka, niezwykłą troskę o ubogich i wykluczonych - przekazał rektor uczelni.

Papieża pożegnał także prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Post opublikował także marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

O godzinie 19 w Archikatedrze lubelskiej odbędzie się msza święta w intencji zmarłego papieża, której przewodniczyć będzie metropolita lubelski Stanisław Budzik.

Po praz pierwszy od 120 lat papież nie spocznie w grotach Bazyliki Świętego Piotra. Franciszek przed śmiercią wydał dyspozycję, by pochowano go w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej. To było szczególnie ważne miejsce, które odwiedzał zawsze przed ważnymi wydarzeniami swego pontyfikatu oraz każdą podróżą zagraniczną i po jej zakończeniu.

Franciszek w ogłoszonym w listopadzie zeszłego roku dokumencie uprościł rytuał papieskiego pochówku. Nowe obrzędy mają uwydatnić, że jest to pogrzeb pasterza i ucznia Chrystusa, a nie władcy - wyjaśniono w Watykanie.