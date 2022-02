Funkcjonowanie numeru alarmowego 112. "Usterki zostały usunięte"

"W sobotę (19 lutego br.) w związku z dużą liczbą zgłoszeń wpływających do operatorów numeru alarmowego 112 występowały problemy z połączeniem się z Centrami Powiadamiania Ratunkowego" – czytamy w przesłanej mediom informacji.

Sytuacja dotyczyła m.in. województwa lubelskiego.

"Ze statystyk wynika, że do wszystkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) wpływa średnio od 55 do 60 tys. zgłoszeń w ciągu doby. W sobotę od północy tylko do godziny 16 ze względu na trudną sytuację pogodową zanotowano aż 180 tys. zgłoszeń" – podliczają pracownicy resortu.

Najwięcej zgłoszeń mających związek z wichurami dotyczyło województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego.