Od dziś nowe dowody osobiste. Co się zmienia?

Pierwotnie wydawanie nowych dowodów miało rozpocząć się 2 sierpnia. Termin został jednak przesunięty ze względu na zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa urządzeń do pobierania odcisków palców. Bo to jest zasadnicza zmiana. Przy złożeniu wniosku i dobraniu dokumentu petent musi przyłożyć palec do specjalnego urządzenia.

- Termin wdrożenia dowodów osobistych z nową, drugą warstwą biometryczną, to będzie 7 listopada tego roku – zapowiedział jakiś czas temu Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W związku z tym, że ten dzień wypada w niedzielę, urzędy do wydawania nowych dokumentów mają być gotowe od poniedziałku, 8 listopada. – Wszystkie samorządy już te czytniki dostały, są gotowe, trwają szkolenia – zapewnił Cieszyński.



Zmiana jest dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa unijnego w związku z zabezpieczeniem dowodów osobistych. Wprowadzenie dowodów z drugą cechą biometryczną nie będzie wiązało się z koniecznością wymiany aktualnie posiadanych dokumentów. Będzie można się nimi posługiwać do końca obowiązującego terminu ważności. Nowe dowody będą wydawane na okres dziesięciu lat osobom powyżej 12. roku życia. Te dla osób młodszych – które nie muszą składać odcisków palca – będą ważne przez pięć lat. W takich przypadkach ich rodzice lub opiekunowie wciąż będą mogli złożyć wniosek drogą internetową.