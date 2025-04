Od dziś nowe przepisy. Zakaz fotografowania infrastruktury krytycznej bez zezwolenia

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa państwa wobec narastającego zagrożenia ze strony obcych służb wywiadowczych. Jak podkreślają przedstawiciele wojska, zakaz ma ograniczyć możliwość pozyskiwania informacji przez osoby działające na szkodę Rzeczypospolitej.

– To dla nas, żołnierzy, bardzo ważna sprawa, ponieważ zmieniła się sytuacja w domenie bezpieczeństwa, również na terytorium Rzeczpospolitej – mówił w środę generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – Obserwujemy szereg drobnych aktywności mających na celu pozyskiwanie informacji o naszej infrastrukturze krytycznej. U zatrzymywanych agentów znajdujemy zdjęcia położenia naszych jednostek wojskowych.

Jak poinformował MON, dotychczas służby porządkowe – zarówno cywilne, jak i wojskowe – miały ograniczone możliwości interwencji wobec osób fotografujących lub filmujących obiekty o strategicznym znaczeniu. Brak jednoznacznych przepisów oraz oznaczeń utrudniał egzekwowanie zakazów.

Rozporządzenie ministra obrony z 27 marca 2025 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw 3 kwietnia, wprowadza formalny zakaz fotografowania, filmowania i utrwalania wizerunku obiektów wojskowych, osób lub ruchomości ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa – zarówno z ziemi, jak i z powietrza.

Zakaz obejmuje również infrastrukturę krytyczną – czyli m.in. zakłady energetyczne, gazociągi, lotniska, systemy łączności czy obiekty logistyczne – a także jednostki resortu obrony narodowej.

Fotografowanie takich obiektów bez zezwolenia jest od dziś traktowane jako wykroczenie, za które grozi kara grzywny lub nawet areszt. Wprowadzono także jasne zasady dotyczące oznaczania chronionych obiektów oraz procedury ubiegania się o zgodę na ich fotografowanie.

Choć przepisy adresowane są głównie do osób, które celowo próbują uzyskać informacje o rozmieszczeniu wojsk lub elementach infrastruktury, nowe prawo obejmuje także przypadki przypadkowe – np. turystów, pasjonatów kolei czy fotografów amatorów.

– To narzędzie skierowane przeciwko obcym służbom, ale wspierające też stworzenie kultury odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo – zaznacza gen. Kukuła. – To nie jest nowość, to jest zwyczaj i prawo obowiązujące w bardzo wielu państwach.