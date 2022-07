Oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy. Co posiada prezydent Polski?

Zgodnie ze złożonym dokumentem prezydent zarobił w 2021 r. 281 991,43 zł brutto. Rok wcześniej było to około 241 tys. zł brutto.

Co do oszczędności to one stopniały. Andrzej Duda zgromadził 30 tys. złotych oraz 100 euro. W poprzednim oświadczeniu prezydent wykazał 50 tys. złotych i 300 euro.

W najnowszym dokumencie Andrzej Duda wykazał także 446 akcji spółki Skotan o wartości ok. 60 tys. zł a także ok. 29 tys. zł zgromadzonych w III filarze.

Prezydent posiada 79-metrowe mieszkanie spółdzielcze i jest to współwłasność małżeńska. Ma także niezabudowaną działkę o powierzchni 325 m kw co stanowi majątek odrębny oraz lokal mieszkalny o powierzchni 132 m kw. z garażem o powierzchni 19 m kw. To z kolei współwłasność małżeńska.

Długi. Prezydent uwzględnił kartę kredytową z limitem 20 tys. zł oraz kredyt hipoteczny na 497 tys. zł.

Prezydent nie posiada samochodu.