Padł najsławniejszy świstak na świecie. Duża impreza odwołana

Smutną wiadomość o śmierci świstaka przekazano w oficjalnym komunikacie na mediach społecznościowych. Z tego powodu w mieście odwołano dzisiejsze obchody Dnia Świstaka, który świętowany jest zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Kanadzie.



Głównym bohaterem święta jest zawsze świstak amerykański, nazywany również świszczem. W tym dniu zachęca się go do wyjścia z norki - jeśli zwierzę zobaczy swój cień i wróci, zwiastuje to jeszcze sześć tygodni zimy. Jeśli świstak nie zobaczy swojego cienia, bo poranek jest pochmurny i mglisty, to oznacza, że wiosna jest już blisko.