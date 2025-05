Papież Leon XIV- augustianin, misjonarz, poliglota i miłośnik tenisa

Papież Leon XIV (Robert Francis Prevost) urodził się 14 września 1955 roku w Chicago w rodzinie o francuskich, włoskich i hiszpańskich korzeniach.

Ukończył seminarium ojców augustianów w 1973 roku. W 1977 otrzymał dyplom z matematyki i filozofii na uniwersytecie Villanova w Filadelfii. W tym samym roku wstąpił do nowicjatu ojców augustianów i otrzymał święcenia w 1982 roku.

W 1985 roku został wysłany z misją zgromadzenia zakonnego Świętego Augustyna do Peru, gdzie pracował jako kanclerz diecezji Chulucanas i wikariusz parafii w tamtejszej katedrze. Otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie.

W 1988 roku Robert Prevost udał się ponownie do Peru, gdzie pełnił różne funkcje, był między innymi dyrektorem seminarium augustianów w Trujillo i wykładowcą prawa kanonicznego w seminarium diecezjalnym, a także jego rektorem. W 1999 roku wrócił do Chicago, ponieważ został wybrany prowincjałem augustianów w swoim rodzinnym mieście.

W 2001 roku wybrano go na przełożonego generalnego Zakonu św. Augustyna. Funkcję tę pełnił do 2013 roku. W 2014 roku papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim sede vacante diecezji Chiclayo w Peru, a potem jej ordynariuszem. Następnie papież mianował go administratorem apostolskim peruwiańskiej diecezji Callao.

Był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Peru w latach 2018-2023. 30 stycznia 2023 roku papież mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Godność kardynała Prevost otrzymał od Franciszka na konsystorzu 30 września 2023 roku.

Nowy papież jest poliglotą. Mówi po włosku, hiszpańsku, portugalsku, zna też łacinę i niemiecki. Był niegdyś zapalonym tenisistą.

Kardynał Robert Prevost został wybrany na konklawe 8 maja w czwartym głosowaniu. Konklawe, które wybrało następcę papieża Franciszka trwało dobę.