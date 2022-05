Pijany „kręcił bączki” BMW. Wjechał w dziewięć osób

W sobotę około godz. 23 na parkingu przy stacji benzynowej w miejscowości Starorypin Prywatny (województwo kujawsko-pomorskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jak przekazuje aspirant sztabowa Dorota Rupińska z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, "policjanci ustalili, że 25-letni kierowca bmw celowo wprowadził swój pojazd w poślizg, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i wpadł w dziewięcioosobową grupkę stojących osób oraz zaparkowane samochody."



Dwóch 19-latków zostało zabranych do szpitala. Jeden ma otwarte złamanie podudzia prawej nogi, drugi doznał ogólnych potłuczeń całego ciała.



– Policjanci podczas wykonywania czynności sprawdzili stan trzeźwości kierowcy bmw, okazało się wówczas, że ma w organizmie blisko półtora promila alkoholu. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny, policjanci przesłuchali świadków – relacjonuje policjantka.



W niedzielę 25-latek został doprowadzony do prokuratury i usłyszał tam zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości. Sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla niego.