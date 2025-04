Po debatach w Końskich: Trzaskowski traci, Nawrocki zyskuje. A Mentzen i Hołownia?

W wyborach prezydenckich 33,5 proc. badanych zagłosowałoby na Rafała Trzaskowskiego, to spadek o 4,8 pkt. proc., a na Karola Nawrockiego: 25,5 proc., czyli o 5,4 pkt. proc. więcej – to wyniki sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Badanie przeprowadzono po debatach prezydenckich w Końskich.

Trzecią pozycję zajął nieobecny w Końskich Sławomir Mentzen, którego poparcie spadło o 5,4 pkt. proc. do 13,4 proc.

Czwarte miejsce to Szymon Hołownia, który zyskał 2 pkt. proc. i obecnie cieszy się poparciem 9,1 proc. respondentów.

Magdalena Biejat również zanotowała znaczny wzrost wśród kandydatów z tej części wyborczej stawki: o 3,6 pkt. proc. do 6,3 proc., co daje jej piąte miejsce w zestawieniu.

Pozostali kandydaci uzyskali wyniki poniżej 2 proc. Grzegorz Braun zdobył 1,6 proc. poparcia (co oznacza wzrost o 0,5 pkt. proc. w porównaniu do badania z 4-6 kwietnia). Adrian Zandberg osiągnął 1,3 proc. (tracąc 0,4 pkt. proc.), a Krzysztof Stanowski: 1,1 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.)

Wedle sondażu w II turze wyborów prezydenckich zmierzyliby się Trzaskowski i Nawrocki. Tu wyraźną przewagę utrzymuje Trzaskowski. Zdobyłby 55,7 proc. głosów (choć jego poparcie spadło o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do badania z 4-6 kwietnia).

Nawrocki może liczyć z kolei na 38 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 4,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu.

Wirtualna Polska zwraca uwagę na grupę niezdecydowanych. 6,3 proc. respondentów wskazało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”, co jest wynikiem niższym o 4 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Gdyby z badania wykluczyć wyborców niezdecydowanych, to wynik prezentowałby się następująco: 59,5 proc. poparcia dla Trzaskowskiego i 40,5 proc. poparcia dla Nawrockiego.

A gdyby w II turze Rafał Trzaskowski zmierzył się ze Sławomirem Mentzenem? Przewaga Trzaskowskiego byłaby jeszcze większa. Trzaskowski uzyskałby 56,5 proc. głosów, a Mentzen 33,7 proc. głosów.