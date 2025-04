Pogrzeb papieża Franciszka. Tłumy wiernych na placu Świętego Piotra

Aktualizacja 10:45

Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re powiedział podczas mszy pogrzebowej papieża Franciszka, że wybór tego imienia stał się "wyborem programu i stylu" jego pontyfikatu. Mówił o bezgranicznym poświęceniu papieża na rzecz ubogich i potrzebujących.

Kardynał Re zaznaczył: "Decyzja o przyjęciu imienia Franciszek od razu okazała się wyborem programu i stylu, który chciał nadać swemu pontyfikatowi, starając się czerpać inspirację z ducha św. Franciszka z Asyżu".

Papież "zachował swój temperament i styl pasterskiego przewodzenia, a także od razu nadał zarządzaniu Kościołem wyraźne rysy swojej silnej osobowości. Nawiązywał bezpośredni kontakt z poszczególnymi osobami i społeczeństwami pragnąc być blisko wszystkich" - dodał dziekan Kolegium Kardynalskiego.

Przypomniał, że Franciszek "szczególnie troszczył się o osoby w trudnej sytuacji, poświęcał się bezgranicznie, zwłaszcza dla ostatnich tego świata, dla wykluczanych".

"Był papieżem pośród ludzi, miał serce otwarte dla wszystkich. Był również papieżem, który dostrzegał nowe zjawiska w społeczeństwie i to, co Duch Święty wzbudzał w Kościele. Swoim charakterystycznym słownictwem oraz językiem bogatym w obrazy i metafory, papież zawsze starał się oświecać problemy naszych czasów mądrością Ewangelii" - przypomniał kardynał Giovanni Battista Re.

Jak zauważył, papież Bergoglio proponował odpowiedzi w świetle wiary i zachęcał do chrześcijańskiego życia w obliczu wyzwań i sprzeczności zmieniających się czasów.

Aktualizacja 10:00

Na placu Świętego Piotra rozpoczęła się msza pogrzebowa papieża Franciszka. Przewodniczy jej dziekan Kolegium Kardynalskiego, 91-letni kardynał Giovanni Battista Re.

Jest 40 delegacji ekumenicznych i innych religii. Obecny jest przyjaciel Franciszka, ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Z Patriarchatu Moskiewskiego przyjechał metropolita Antoni, który jest osobą numer 2 w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Na placu przed bazyliką watykańską zgromadziły się dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata, w tym liczni rodacy Franciszka - Argentyńczycy. Jest też wielu Polaków. Powiewają flagi polskie, argentyńskie, a także krajów, które we wrześniu 2024 roku odwiedził papież - Indonezji i Timoru Wschodniego.

W pogrzebie papieża Franciszka na placu Świętego Piotra uczestniczy w sobotę około 200 tysięcy osób - ogłosił Watykan powołując się na kompetentne władze.

Kilkadziesiąt tysięcy osób jest na placu przed bazyliką watykańską, a pozostałe dziesiątki tysięcy na prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione i we wszystkich bocznych ulicach

Aktualizacja 9:45

W mszy przed bazyliką watykańską uczestniczyć będą między innymi prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni, przywódca Argentyny Javier Milei. Jest także prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

Przybyli prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier z kanclerzem Olafem Scholzem, prezydenci: Francji Emmanuel Macron, Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva, Węgier Tamas Sulyok z premierem Viktorem Orbanem, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

W pogrzebie papieża bierze też udział były prezydent USA Joe Biden. Unię Europejską reprezentują na pogrzebie przewodniczący: Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, Rady Europejskiej Antonio Costa. Jest także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Wśród korowanych głów są król Belgów Filip, królowa Danii Maria, król Hiszpanii Filip VI z małżonką królową Letycją, król Szwecji Karol XVI Gustaw z królową Sylwią, król Jordanii Abdullah II z małżonką królową Ranią, książę Monako Albert II z małżonką Charlene. Koronę brytyjską reprezentuje książę William, syn króla Karola III.

7:45

Po przejściu przez skrupulatne kontrole przy bramkach wejściowych ludzie biegli przez plac, by zająć jak najbliższe miejsca przy ołtarzu. Na ponad trzy godziny przed rozpoczęciem mszy przed bazyliką watykańską zgromadziły się już setki osób. Przygotowywane są miejsca dla oficjalnych delegacji i światowych przywódców. Cały rejon Watykanu patrolowany jest przez kilkuset policjantów i funkcjonariuszy innych służb. Na dachach czuwają snajperzy. Działa system ochrony przed dronami.

O godzinie 10.00 na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza pogrzebowa papieża Franciszka, której będzie przewodniczyć dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Po mszy trumna zostanie przewieziona w kondukcie do bazyliki Matki Bożej Większej i tam złożona w grobie. We Włoszech będzie to ostatni, piąty dzień żałoby narodowej. Przypominamy, że dzisiaj trwa również jednodniowa żałoba w Polsce.

