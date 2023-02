Polscy strażacy wyruszają do Turcji z misją ratowniczą po silnym trzęsieniu ziemi

0 A A

Do Turcji, w ramach pomocy międzynarodowej, poleci grupa polskich strażaków. Będzie to 76 ratowników i osiem psów ze specjalizacją pracy w gruzowisku. Ratownicy będą pochodzili z czterech grup poszukiwawczo-ratowniczych z Łodzi, Warszawy, Gdańska oraz Nowego Sącza. Do stolicy wyruszyli już strażacy ze specjalistycznej grupy z Gdańska.

