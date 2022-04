Polska jeszcze daleko od obiecanych miliardów z UE

- Polska jest suwerennym krajem, mamy swoje zasady i w taki sposób będziemy określali brzegowe porozumienia z Unią Europejską, które są dla nas akceptowalne. Cały czas liczę na to, że w kwietniu, może na początku maja do takiego porozumienia dojdzie, ale tym razem nie będzie to możliwe – stwierdził premier.

Zaakceptowanie KPO ma pozwolić, by z Funduszu Odbudowy do Polski trafiło ok. 58 mld euro - ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Głównymi gałęziami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.