Polski Ład wszedł w życie. Czego się spodziewać?

- Ważną zmianą dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych jest podwyższenie progu podatkowego z 80 tys. do 120 tys. zł. To zmiana, którą odczują bo będą płacić tylko 17 procent podatku, ta skala została podwyższona. Największą bolączką przedsiębiorców również tych rozliczających się liniowo jest wprowadzenie składki zdrowotnej, będą to odczuwać i pewnie narzekać – oceniła Katarzyna Rogozińska, doradca gospodarczy.



- Dla emerytów, dla osób o najniższych zarobkach wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku będzie plusem. Czy to zrekompensuje wzrost cen? Trudno powiedzieć czy to zrekompensuje wzrost cen będziemy to wiedzieć pod koniec 2022 roku – dodał prof. Arkadiusz Małkowski z ZUT w Szczecinie.