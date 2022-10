Poranek w hotelu we Lwowie. Jeden wybuch, drugi i kolejne bardzo blisko

Dzień Nauczyciela. W Lublinie z „serdecznymi życzeniami” dla ministra Czarnka

Dzień Nauczyciela będą „świętować” przed lubelskim Kuratorium Oświaty pisząc kartki do ministra Przemysława Czarnka. Zamiast życzeń będzie lista tego, co w polskich szkołach musi się zmienić. Do akcji może przyłączyć się każdy chętny.