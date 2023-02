Pov zamiast essa i wielkie kłopoty z ortografią. Tak piszemy w internecie

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego już we wtorek, 21 lutego. Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku i ma na celu podkreślić bogactwo różnorodności językowej świata. Z tej okazji portal Nadwyraz.com we współpracy z portalem Polszczyzna.pl po raz piąty już przygotował raport o kondycji polskiej ortografii w internecie.

Na początek wiadomość pozytywna: robimy coraz mniej błędów. W pierwszym badaniu za rok 2018 znaleziono ich blisko 4 mln, a w 2019 roku prawie 4,4 mln. W roku 2020 padł niechlubny rekord - zanotowano aż 5,2 mln pomyłek językowych. W roku 2021 zauważono niewielką tendencję spadkową – liczba błędów wynosiła 5,1 mln. Rok 2022 przyniósł spore zmiany na lepsze. Internauci popełnili niespełna 3,8 mln błędów. Liczba ta jest najniższa w historii tego raportu.

Najwięcej błędów w polskim internecie znaleźć można w Facebooku (52,2 proc.), na Twitterze (20,3 proc.) oraz w portalach (15,5 proc.). Na kolejnych miejscach wymienić można: fora dyskusyjne (4 proc.), Wykop (2,4 proc.), YouTube (1,9 proc.), recenzje (1,5 proc.), blogi (0,9 proc.), TikTok (0,7 proc.) oraz Instagram (0,6 proc.).

– Jak widać, źródła te mają charakter marginalny, choć jeszcze w 2021 roku z serwisu YouTube pochodziło aż 14 proc. zgromadzonych błędów – zauważają autorzy raportu i dodają: –Zauważyć można jednak inną niepokojącą tendencję. Liczba błędów popełnianych na Facebooku gwałtownie rośnie (rok wcześniej była o ponad 10 punktów procentowych niższa). Tendencja wzrostowa dotyczy też Twittera (ponad 3 punkty procentowe błędów więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym). Z kolei na portalach internetowych sytuacja się nieznacznie poprawiła (nieco ponad 2 punkty procentowe mniej błędów.

Osoby szukające błędów najczęściej znajdowały te związane z problemami z ortografią. Tego typu błędy od lat stanowią szczyt zestawienia (w roku 2022 aż 80 proc. zebranego materiału badawczego. Dziś zauważają, że problem dotyczy wciąż tych samych wyrazów i reguł ortograficznych.

Jakie błędy najczęściej popełniamy w internecie? Większość błędów, które znalazły się w niechlubnej czołówce, dotyczy pisowni łącznej i rozłącznej.

* napewno (na pewno - w nawiasach pisownia poprawna)

* dzień dzisiejszy (dzisiaj)

* naprawdę (naprawdę),

* wogóle/wogule (w ogóle),

* na razie (na razie),

* na codzień/nacodzień (na co dzień),

* po za tym/pyzatym (poza tym),

* niewiem (nie wiem),

* co najmniej (ca najmniej),

* wziąć (wziąć),

* na przeciwko/na przeciwo (naprzeciwko),

* złodzieji, (złodziei)

* z przed/sprzed (sprzed),

* dlatego bo (dlatego że),

* jusz (już).

– Od początku badania, czyli od 2018 roku, najczęściej powtarzanym błędem w polskim internecie jest napewno (niemal 15 proc. wszystkich zebranych błędów) – zauważają autorzy badania. –Pięć pierwszych pozycji w raporcie z 2022 roku powtarza się dokładnie w takiej samej kolejności jak w roku 2021. Powielają się też inne błędy: na codzień/nacodzień, po za tym/pozatym, niewiem, conajmniej, wziąść, na przeciwko/na przeciw, z przed/zprzed, jusz. Z pierwszej piętnastki wypadły pozycje takie jak: muj, ktury. Zastąpiły je: złodzieji oraz dlatego bo.