Powitajmy smoka, czyli chiński nowy rok

Warto nadmienić, że chińczycy nie prowadzą kalendarza jakim posługujemy się na co dzień i u nich rok nie trwa 365 lub 366 dni. Stosują oni kalendarz księżycowy, a data rozpoczęcia kolejnego roku jest ruchoma.

2024 upłynie pod znakiem Smoka, czyli jednego z 12 mitycznych zwierząt chińskiego zodiaku. Zwierzę to królować będzie do 28 stycznia 2025 roku. Smok w kulturze chińskiej symbolizuje władzę, szlachetność, honor, szczęście i sukces. Właśnie dlatego to zwierzę utożsamiane jest z samym cesarzem.

Oprócz smoka wśród mitycznych chińskich zwierząt znajdziemy szczura, bawoła, tygrysa, królika, węża, konia, koze małpę, koguta, psa i świnię. Każde ze zwierząt symbolizuje inne cnoty.

Co ciekawe, to, że rozpoczyna się rok smoka, nie oznacza, że osoby urodzone w tym roku w poprzednich latach będą mieć szczęście. Wręcz przeciwnie. "Ben Ming Nian" to pechowy okres, z którym każdy musi się zmierzyć co 12 lat.