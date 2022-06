Premier: W Polsce jest 40 milionów Polaków gotowych stanąć z bronią w ręku, żeby bronić ojczyzny

- Musimy być na tyle silnie uzbrojeni, żeby odstraszać przeciwnika, nasza armia musi być tak silna, żeby najlepiej nie musiała być nigdy użyta, sprawdzona w boju - powiedział premier.



Morawiecki powiedział, że wojna w Ukrainie przypomniała nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze i że tak jak pokolenia przed nami musiały walczyć o wolność z bronią w ręku, tak i my musimy być czujni. - Musimy wiedzieć, że ten czas spokoju, być może na dłuższe lata, dłuższy okres, minął. Dzieje się tak za sprawą barbarzyńskiej, niesprowokowanej napaści Rosji na Ukrainę – podkreślił.



- Jeśli Rosji kiedykolwiek miałoby przyjść do głowy, żeby zaatakować Polskę, to Kreml musi wiedzieć, że w Polsce jest 40 milionów Polaków gotowych stanąć z bronią w ręku, żeby bronić ojczyzny - dodał Morawiecki.



Szef rządu zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych miesiącach będzie pracowało nad przepisami dotyczącymi dostępu do broni. - W szczególności dla młodych chłopców, dla panów, trzeba powtarzać tę informację, że dostęp do broni jest przede wszystkim po to, abyśmy byli jako państwo (...) silniejsze i lepiej przeszkolone w użyciu broni - powiedział premier.