Prezydent Andrzej Duda ogłosił decyzję. Już wiadomo, kiedy wybory

Komunikat w tej sprawie ukazał się już na oficjalnej stronie Prezydenta RP (wcześniej Andrzej Duda ogłosił swoją decyzję na Instagramie i twitterze).

Kancelaria poinformowała, że dziś prezydent Duda, działając na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

"W postanowieniu tym, jako dzień wyborów, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazał niedzielę dnia 15 października 2023 r., oraz określił dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym (tzw. kalendarz wyborczy)" – czytamy w komunikacie.

Tyle oficjalnie. A chwilę wcześniej na swoim Intagramie Andrzej Duda napisał:

"Mając na względzie otrzymaną właśnie pozytywną opinię Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego kalendarza wyborczego, podjąłem właśnie decyzję o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 15 października 2023 roku. Pamiętajcie, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za przyszłe losy Polski. Każdy głos ma tu znaczenie! ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W WYBORACH!"

To oznacza, że dzisiaj oficjalnie rozpoczyna się kampania wybrocza, która przecież faktycznie była już przez partie polityczne prowadzona od dawna.