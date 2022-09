Protest przed resortem edukacji. "Nie pozwolimy na takie hity w polskiej oświacie"

Niedzielną manifestację przed resortem edukacji i nauki, pod nazwą "HiT happens - wielki protest przeciwko HiT-owi w szkołach", zorganizowała członkowie młodzieżówek i organizacji społecznych. Zaproszeni zostali również samorządowcy, posłanki i posłowie oraz aktywiści.



Mateusz Ligenza, młody aktywista z Dąbrowy Górniczej, mówił, że "my dzisiaj udowodniliśmy, że wszyscy młodzi ludzie patrzą w przyszłość, bo z nami ludzie od młodej lewicy po młodą prawicę". - Stoimy tutaj dzisiaj wszyscy razem i mówimy stanowcze: nie – powiedział. - Panie ministrze, szkoła jest nasza. A my nie pozwolimy na takie hity w polskiej oświacie - dodał.