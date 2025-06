Przybywa mundurowych. Do policji przyjęto o połowę więcej funkcjonariuszy

Jak poinformowała KGP, według danych na 1 czerwca 2025 roku, stan zatrudnienia w policji wynosi 97 195 funkcjonariuszy, co przy zwiększonym w tym roku stanie etatowym do 110 709 daje wakat na poziomie 12,2 proc. KGP zwróciła uwagę, że w takim samym okresie ubiegłego roku stan zatrudnienia wynosił 93 637 osób, co oznacza przyrost liczby policjantów o 3 558 funkcjonariuszy.

Jak informuje policja, w tym roku do służby przyjęto 2 448 osób, zaś w ubiegłym roku w tym czasie szeregi formacji zasiliło 1 609 osób. "Dane oznaczają wzrost przyjęcia do służby w policji o 52 proc." - przekazała policja.

KGP poinformowała ponadto o widocznym wzroście zainteresowania służbą. Od stycznia do maja 2025 roku odnotowano bowiem 14 660 złożonych podań. W ubiegłym roku było ich natomiast 8 216, co oznacza wzrost o ponad 78 proc.

Policja przypomniała, że od 15 marca tego roku można także aplikować do służby w policji za pośrednictwem e-PUAP. Od momentu uruchomienia tej usługi tą ścieżką wpłynęło ponad 940 podań.O wzroście zainteresowania służbą w policji w ostatni piątek poinformował szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który w Radiu Plus mówił o rekordowej liczbie kandydatów do służby w tej formacji.

"Od kilku miesięcy obserwujemy pozytywny trend - więcej osób przychodzi do służby, niż z niej odchodzi. Dzięki temu liczba wakatów będzie się systematycznie zmniejszać. Dużą rolę odgrywają konkretne działania MSWiA, takie jak wprowadzenie dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy" - mówił Siemoniak.