Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać

Ile czasu minie od kiedy kropla wody spadnie na ziemię do jej przedostania się do warstwy wód podziemnych? To jedno z pytań, na które odpowiedź znajdziecie w naszej rozmowie. Ostrzegamy, możecie się zdziwić.

Sprawdźcie jakie jeszcze są fakty związane z wodą i gospodarką tym cennym materiałem, o których być może nie mieliście pojęcia.

Jeśli interesuje was jak jeszcze poza pilnowaniem zakręcenia kranu można oszczędzać życiodajną cieć i jak robi to miasto, koniecznie odsłuchajcie naszego wywiadu.