Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Miłość to jedno, ale potrzebna jest też przyjaźń, szacunek, tolerancja i wyrozumiałość. Bez tego małżeństwo ma marne szanse na to, by przetrwać. Im się udało. W Biłgoraju medale za długoletnie, wspólne życie otrzymało ponad 50 par.

