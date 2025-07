Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

14 osób w ramach projektu odwiedziło we wtorek Elektrociepłownię MEGATEM, która zaopatruje w ciepło m.in. Tatary, Bronowice, Felin, Śródmieście, Czechów, czy Kalinowszczyznę.

Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak z biomasy i węgla postaje energia elektryczna oraz ciepło systemowe. Zobaczyli nowoczesne maszyny i urządzenia potrzebne do przetwarzania paliwa w energię.

To już druga edycja programu "Lublin. Zawodowcy". Podczas 2-godzinnego spotkania w firmie partnerskiej uczestnicy mają okazję poznać złożoność zawodów.

W programie zaplanowane są jeszcze wizyty w Herbapol Lublin, Klinikach Weterynaryjnych Uniwersytetu Przyrodniczego czy Klubie Żużlowym Platinium Orlen Oil Motor Lublin. Harmonogram spotkań oraz regulamin zapisów dostępny jest na stronie internetowej programu Rodzina Trzy Plus.

Od piątku (25 lipca) ruszają zapisy na wycieczki do klinik weterynaryjnych UP oraz kolejnej do elektrociepłowni MEGATEM.

Projekt "Lublin. Zawodowcy" skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz babć i dziadków. Udział w projekcie jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy.