Najważniejsza inwestycja drogowa w dzielnicy Tatary w 2025 roku, czyli przebudowa ulicy Montażowej, wkrótce zostanie oddana do użytku mieszkańców. To 700-metrowy odcinek, który doczekał się kompleksowej modernizacji – od kanalizacji deszczowej, przez sieć technologiczną, po chodniki i nowoczesne oświetlenie. Prace obejmują fragment od ulicy Gospodarczej do ulicy Łęczyńskiej. Jak zapowiadają przedstawiciele miasta, inwestycja zostanie odebrana jeszcze w lipcu.

Mimo że Montażowa jest najważniejszą tegoroczną realizacją, to niejedyna. Tatary, dzielnica z przeszłością sięgającą czasów tatarskich i historią silnie związaną z FSC, przechodzą obecnie etap intensywnych zmian.

Miasto zapowiada kolejne inwestycje w tej części Lublina. W przyszłym roku gotowa ma być dokumentacja przebudowy ulicy Turystycznej – ważnej trasy biegnącej przez kilka dzielnic, w tym Tatary. Prace obejmą również trzy mosty nad Bystrzycą. W planach jest również modernizacja fragmentu ulicy Mełgiewskiej oraz ulicy Frazerów – istotnej zwłaszcza dla północnej części dzielnicy.

Równolegle realizowane są mniejsze, ale równie potrzebne zadania. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego oraz ścisłej współpracy z Radą Dzielnicy powstają nowe chodniki, miejsca postojowe i nakładki asfaltowe. Takie inwestycje zrealizowano już m.in. przy ulicy Krzemionki, Gospodarczej i Motorowej.

Oprócz inwestycji drogowych, w planach jest też rewitalizacja ważnych dla dzielnicy przestrzeni publicznych. Urzędnicy wskazują m.in. na zaniedbany w ostatnich dekadach amfiteatr, który w czasach świetności Tatarskich osiedli (lata 60. i 70.) tętnił życiem. Rewitalizacja ma objąć również sąsiedni skwer. Dzielnica zyska tym samym nowe miejsca spotkań i rekreacji.

Podczas ostatniej przedwakacyjnej sesji Rady Miasta, prezydent Lublina przeznaczył dodatkowe 4 miliony złotych na letnie remonty drogowe. Część z tych środków trafi właśnie na Tatary – m.in. na ul. Grafa i ciąg komunikacyjny łączący ul. 1000-lecia z ul. Witos.

Tatary – dzielnica z przemysłową przeszłością – dziś staje się coraz bardziej przyjazna mieszkańcom. Władze miasta zapowiadają, że konsekwentnie będą realizować kolejne etapy modernizacji.

