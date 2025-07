Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce

To dobra wiadomość dla tysięcy kobiet z Lubelszczyzny i nie tylko. Endometrioza, przewlekła i podstępna choroba, której objawy potrafią skutecznie uprzykrzyć życie, w końcu została potraktowana z należytą powagą. Dzięki nowemu modelowi opieki finansowanemu przez NFZ pacjentki mogą liczyć nie tylko na specjalistyczną diagnostykę, ale i leczenie – zarówno zachowawcze, jak i operacyjne.

– Wszystkie pacjentki z podejrzeniem lub rozpoznaniem endometriozy będą objęte leczeniem specjalistycznym. Będzie możliwa pogłębiona diagnostyka, leczenie zachowawcze czy operacyjne. Także nadzór nad leczeniem pooperacyjnym i dalsze leczenie będą w ramach jednego zespołu terapeutycznego – zapowiedział w Lublinie wiceminister zdrowia Marek Kos.

Rewolucja na NFZ

Co ważne – nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że kobiety z całego kraju mogą szukać pomocy właśnie w Lublinie. A jest o co walczyć: endometrioza dotyka nawet co dziesiątej kobiety w wieku rozrodczym, a od pierwszych objawów do diagnozy mija średnio aż 7 lat.

Nowy program daje nadzieję na skrócenie tej ścieżki i realną pomoc – nie tylko w leczeniu samej choroby, ale i poprawie jakości życia. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą bowiem nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki, fizjoterapeuci, dietetycy i psychologowie.

– Teraz opieka nad pacjentkami z endometriozą będzie realizowana na dwóch poziomach. Pierwszy – w poradniach ginekologiczno-położniczych, gdzie rozpoczęte może być leczenie farmakologiczne. W przypadku endometriozy głębokiej – pacjentka zostanie skierowana na wyższy poziom leczenia chirurgicznego – tłumaczy Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka prasowa lubelskiego NFZ.

Lublin jednym z liderów

Lublin jest jednym z ośmiu miast w Polsce, w których realizowany będzie program. Szpital wojskowy przy al. Racławickich znalazł się w prestiżowym gronie obok placówek w Krakowie, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Gdyni, Łodzi i Opolu. Z budżetu NFZ placówka otrzyma rocznie 2 mln zł na realizację programu – na drugie półrocze 2025 roku przypadnie milion.

Jak mówi ordynator oddziału ginekologii, dr n. med. Piotr Olcha, zmiany są długo wyczekiwane: – Do tej pory leczenie operacyjne endometriozy było ekstremalnie nieopłacalne. Dziś wiem, że przeprowadzenie pacjentki przez leczenie, szczególnie chodzi tu o bardzo drogie leczenie operacyjne, nie będzie generowało długu dla szpitala – podkreślił lekarz.

W ubiegłym roku w lubelskim szpitalu wykonano 168 operacji z powodu endometriozy. Teraz liczba ta ma szansę wzrosnąć.

Trudna choroba, złożone leczenie

– Ile kobiet, tyle rodzajów endometriozy – każda inna – mówi dr Olcha. Najczęściej choroba obejmuje jajniki, jajowody, jelita, a nawet pęcherz moczowy. To nie tylko silne bóle miesiączkowe, ale też przewlekły ból miednicy i problemy z płodnością. Według danych nawet 40 proc. przypadków niepłodności może mieć związek właśnie z endometriozą.

Choroba jest trudna do leczenia nie tylko ze względu na złożoną anatomię zmian. Wymaga zespołowego podejścia i indywidualnej ścieżki dla każdej pacjentki – i właśnie takie podejście gwarantuje nowy program.

Gdzie się zgłosić?

Pacjentki mogą zapisać się do poradni leczenia endometriozy w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie przy al. Racławickich 23. Rejestracja odbywa się osobiście (parter, skrzydło B) lub telefonicznie pod numerem 81 473 65 80.