Przyloty i odloty czyli rekordowy 2023 rok na polskich lotniskach. Jak na tle konkurencji wypadł Port Lotniczy Lublin?

Z zebranych przez nas danych wynika, że lotniska w Polsce w 2023 roku odprawiły o około 3 mln pasażerów więcej niż w najlepszym dotąd – przedpandemicznym – 2019 roku, zakończonym rekordowym wówczas wynikiem 49,04 mln i o ponad 11 mln lepszym niż przed rokiem. Ile dokładnie? Tego dowiemy się, za kilka dni, bo dwa porty (w Gdańsku i Bydgoszczy) nie opublikowały jeszcze rocznych statystyk. Wyniki za trzy kwartały 2023 roku w przypadku obu lotnisk były jednak rekordowe, a to oznacza, że

magiczna granica 50 milionów pasażerów w Polsce została przekroczona i to dość wyraźnie.

Wakacyjne statystyki

Miniony rok Port Lotniczy Lublin, mimo braku rocznego rekordu, może uznać za udany. Przez 12 miesięcy lubelskie lotnisko odprawiło 399 tysięcy pasażerów. Lepiej było tylko tuż przed pandemią w 2018 roku (455 188) i rok wcześniej (430 346).

Wśród pasażerów korzystających z lubelskiego lotniska w 2023 roku był ten 3-milionowy w 11-letniej historii. Został nim Michał Olech, który 28 czerwca przed godziną 10 przyleciał z tureckiej Antalyi na pokładzie samolotu linii lotniczej Enter Air. W sierpniu padał też absolutny miesięczny rekord obsłużonych pasażerów Portu Lotniczego Lublin: 51 191.

– To był bardzo intensywny rok dla naszego portu. W sytuacji, kiedy linie lotnicze tną połączenia, nam udało się odprawić więcej pasażerów niż roku 2022, kiedy było to 330 tysięcy osób. A w sierpniu obsłużyliśmy rekordową ilość pasażerów w jedenastoletniej historii Portu Lotniczego Lublin. Wakacyjne statystyki pokazały, że przygotowana przez nas oferta bardzo dobrze wpisała się w oczekiwania podróżnych. Uważam to za sukces naszego regionalnego lotniska. Staramy się na tym bardzo konkurencyjnym rynku, konsekwentnie budować siatkę połączeń, poszerzając z roku na rok ofertę lotów, szczególnie w okresie letnim – mówi Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Rodos i Monastyr

Do znacznego zwiększenia ruchu na lubelskim lotnisku przyczyniły się połączenia wakacyjne. Od czerwca do siatki połączeń dołączyły nowe loty na grecką wyspę Rodos oraz do Monastyru w Tunezji. Przebojem okazały się loty do tureckiej Antalyi, realizowane aż cztery razy w tygodniu. Z lubelskiego lotniska można było się wybrać na urlop również do innych popularnych miejscowości turystycznych na południu Europy: chorwackiego Splitu, Burgas nad Morzem Czarnym i włoskiego Bergamo. Niezmiennie pełne samoloty latały nad polskie wybrzeże, do Gdańska. Odpowiedzią na coraz większy ruch na lotnisku była rozbudowa parkingu przy terminalu od strony odlotów. Dzięki tej inwestycji baza parkingowa, tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, powiększyła się o blisko 100 dodatkowych miejsc.

Oferta wakacyjnych lotów na tegoroczne lato też zapowiada się interesująco. Już wiadomo, że kierunków będzie więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Od czerwca 2024 roku do siatki połączeń z Portu Lotniczego Lublin dołącza długo wyczekiwany Egipt (Hurghada) oraz grecka wyspa Kreta. W związku z ogromnym zainteresowaniem lotami do Turcji, w wakacje 2024 będzie można aż pięć razy w tygodniu polecieć do Antalyi i to już od końca kwietnia do października.

11 sierpnia

Największy port lotniczy w Polsce, Lotnisko Chopina, zamknął 2023 rok wynikiem, który znacznie przewyższył prognozy. Stołeczny port obsłużył 18,5 miliona podróżnych, zaledwie o 325 tysięcy mniej niż w rekordowym 2019 roku. Najlepszym miesiącem pod względem liczby odprawionych osób okazał się lipiec (1 935 714), a najsłabszym luty (1 119 953). W wakacje lotnisko zanotowało najwyższą w historii liczbę odprawionych podróżnych w ciągu doby: 11 sierpnia – 67 968 osób.

– Na Lotnisku Chopina 2023 to rok rekordowych wyników, rozwoju i innowacji. Zamknęliśmy go liczbą niemal 18,5 mln odprawionych pasażerów, przewyższając nasze prognozy i oczekiwania. Te wyjątkowe wyniki potwierdzają dynamiczny powrót do normalności w sektorze lotniczym. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas w osiągnięciu tego imponującego rezultatu, który niewątpliwie wzmacnia pozycję całego polskiego lotnictwa na europejskim rynku – mówi Stanisław Wojtera, prezes PPL S.A. i członek zarządu ACI Europe.

Warto podkreślić, że 2023 roku Lotnisko Chopina odnotowało najwyższą w historii liczbę pasażerów odprawionych na loty czarterowe, w sumie było ich 2,6 mln. Z kolei pasażerowie tranzytowi w całym roku stanowili 26 proc. osób obsłużonych w stołecznym porcie. Rekordowy w ubiegłym roku okazał się też tonaż obsłużonego cargo na Lotnisku Chopina. W ciągu 12 miesięcy odprawiono blisko 103,6 tys. ton cargo, czyli o około 6 proc. więcej niż w 2019 roku.

W pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków z Lotniska Chopina w 2023 roku, podobnie jak rok wcześniej, znalazły się:

* Londyn * Paryż * Antalya * Amsterdam * Frankfurt

Bariera 10 milionów

Rok 2023 był najlepszy w historii Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice. Lotnisko obsłużyło 9 404 611 pasażerów, bijąc rekord z 2019 już w listopadzie. Wynik z 2023 roku jest o 27 proc. lepszy od tego z 2022 r.

– Jako pierwszy port regionalny obsłużyliśmy ponad 9 milionów pasażerów w ciągu jednego roku – cieszy się Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport i dodaje, że rok 2024 lotnisko rozpoczyna z mocnym nastawieniem na dalszy rozwój. – Jako zarząd MPL jesteśmy przekonani, że przygotowaliśmy dla pasażerów różnorodną i atrakcyjną siatkę połączeń na 2024 rok, dzięki której przekroczymy barierę 10 milionów pasażerów i w ten sposób szacujemy, że wygenerujemy pół miliarda przychodu.

W 2023 roku krakowskie lotnisko oferowało ponad 161 regularnych połączeń. Zainaugurowano wiele atrakcyjnych połączeń – w tym długo oczekiwane do Stambułu, oferowane przez PLL LOT i Turkish Airlines. Podobnie jak w 2022 r. pasażerowie najchętniej wybierali podróż do Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Ulubione miasta pasażerów pod względem przewiezionych pasażerów to: Londyn, Oslo, Warszawa.

W 2024 roku planowanych jest nowych 6 połączeń regularnych. Ryanair uruchomi połączenia do Dubrownika i Faro, Air Baltic do Wilna, a Brussels Airlines do Brukseli. Od sezonu letniego 2024 roku z Cyprus Airways będzie można polecieć do Larnaki.

Lepiej niż w prognozach

Katowice-Pyrzowice. Śląski port lotniczy w 2023 roku obsłużył najwięcej pasażerów w swojej historii: 5,6 mln. To aż o 1,2 mln (27 proc.) więcej niż w 2022 roku oraz o 765 tys. (16 proc.) niż w rekordowym 2019 roku.

– Ruch pasażerski w minionym roku był lepszy niż prognozowaliśmy – przyznaje Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA i dodaje, że przekroczenie po raz pierwszy w historii portu granicy pięciu milionów pasażerów w roku kalendarzowym, to kolejny kamień milowy w rozwoju katowickiego lotniska.

Najczęściej wybieranymi miastami, do których latano z Pyrzowic były: Dortmund, Londyn, Eindhoven oraz Frankfurt. Najpopularniejszymi czarterowymi destynacjami z kolei: Antalya, Hurghada oraz Marsa Alam.

W 2023 roku na śląskim lotnisku padł także rekord dobowej liczby pasażerów. 16 lipca przez port przewinęło się 29,4 tys. podróżnych. Łącznie odnotowano 45,1 tys. startów i lądowań, co jest również najlepszym rocznym wynikiem w historii portu lotniczego.

Port Lotniczy Wrocław zakończył 2023 rok z rekordową w historii liczbą obsłużonych podróżnych: 3 891 553. To o 343,5 tys. więcej niż w najlepszym dotąd 2019 r. i aż o ponad milion więcej niż przed rokiem. Na lotnisku wykonano 32 360 operacji lotniczych, nieznacznie mniej niż w 2019 r. (32 967) i 2018 r. (32 462).

W 2023 roku lotnisko obsługiwało regularnie połączenia 9 linii lotniczych oraz przewoźników czarterowych. Największym zainteresowaniem wśród połączeń zagranicznych cieszyła się Antalya (z lotów czarterowych do tureckiego kurortu skorzystało ponad 221 tys. podróżnych), z krajowych Warszawa.

Milionowy pasażer

Port Lotniczy Warszawa-Modlin w ubiegłym roku obsłużył rekordową liczbę pasażerów: aż 3,4 mln. To wynik o 300 tysięcy lepszy od dotychczas najlepszego pod tym względem 2019 roku. Rekord udało się osiągnąć dzięki zwiększeniu połączeń oferowanych przez tanie linie lotnicze, przede wszystkim Ryanair i Wizz Air. W ubiegłym roku uruchomiono m.in. loty do Manchesteru, Brukseli, na Maltę i Sardynię.

Z kolei Portu Lotniczego Poznań-Ławica skorzystało 2 789 962 pasażerów, o pond pół miliona więcej niż przed rokiem oraz o 300 tys. więcej niż w rekordowym 2018 roku. Wykonano 34 966 operacji lotniczych.

Lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce w 2023 obsłużyło po raz pierwszy w historii ponad milion pasażerów. Rekordowy „okrągły” wynik odnotowano 28 grudnia. Dla milionowej pasażerki zaśpiewała Justyna Steczkowska.

– Przywitanie milionowego pasażera to przełomowy, długo wyczekiwany moment w historii naszego lotniska. To wydarzenie bez precedensu. Tak naprawdę od kilku lat pracowaliśmy na to, aby ten wynik uzyskać. Bardzo mocno rozbudowaliśmy naszą siatkę połączeń. W ostatnich latach pojawiły się nowe kierunki, zarówno w tym segmencie regularnym, ale też czarterowym. Postawiliśmy na połączenia wakacyjne, które w ostatnim czasie cieszą się duża popularnością. I nie ukrywam, że ta strategia, którą obraliśmy, przyniosła bardzo dobre rezultaty – mówił 28 grudnia podczas fety Adam Hamryszczak, prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Do tej pory najlepszy dla podrzeszowskiego lotniska był rok 2019, gdy zostało odprawionych 772 tys. osób. Teraz wynik ten został pobity prawie o 30 procent. W szczycie sezonu letniego lotnisko oferowało rekordową liczbę połączeń i można było skorzystać z oferty 24 kierunków do 13 krajów.

Rekord za rekordem

Lotnisko w Łodzi w 2023 roku obsłużyło 356 878 pasażerów. To wzrost o 98 proc. w porównaniu z 2022 rokiem i o blisko 50 proc. w porównaniu z 2019 rokiem, ostatnim przed pandemią. Aż 83,3 proc. podróżnych skorzystało z lotów regularnych (Alicante, Bruksela Charleroi, Dublin, East Midlands, Londyn Luton, Londyn Stansted, Malaga, Mediolan Bergamo). 16,6 proc. to pasażerowie samolotów czarterowych lecących na zorganizowane wakacje z biurami podróży (Bułgaria, Turcja i trzy greckie wyspy Kreta, Rodos i Zakythos). W 2024 roku Port Lotniczy w Łodzi planuje obsłużyć pół miliona pasażerów.

W Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach w 2023 roku obsłużono 5371 operacji lotniczych i odprawiono 142 587 pasażerów, co stanowi wyraźny wzrost w zestawieniu z wynikami z 2022 roku (+101,46 proc. w ilości operacji i +25,93 proc. w liczbie pasażerów). Poza ruchem pasażerskim, lotnisko sukcesywnie obsługiwało operacje lotnicze General Aviation, tj. loty prywatne, szkoleniowe, biznesowe, medyczne oraz wojskowe, a także cargo.

Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost w 2023 roku odprawił 53 963 pasażerów; ponad 20 tys. więcej niż w przedpandemicznym 2019 roku, kiedy to port obsłużył ich 33 783.

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów w 2023 r. obsłużył 450 tys. pasażerów (odloty: 228 757 i przyloty: 221 659 ). Rok wcześniej było to 420 tys., a w rekordowym 2018 r. blisko 600 tys

Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo ostatecznych wyników za ubiegły rok jeszcze nie podał, ale po trzech kwartałach obsłużono tam aż 4,5 mln pasażerów, co oznacza wzrost rok do roku o 31,1 proc..

– Wiele wskazuje na to, że po czterech kwartałach 2023 roku, Port Lotniczy Gdańsk będzie miał swój rekord. Wyniki podamy ok. 20 stycznia – informowała niedawno serwis agencyjny MondayNews Agnieszka Michajłow, rzecznik prasowy gdańskiego lotniska, przyznając, że w Gdańsku spodziewano się wzrostów, które wynikają z coraz lepszej oferty i dostępności, większej chęci podróżowania, coraz większych ambicji, a także bogacenia się obywateli.

Radom też ma czym się pochwalić

Rocznego podsumowania nie opublikowało także jeszcze lotnisko w Bydgoszczy. Analizując dane dostępne za trzy kwartały ubiegłego roku widać jednak znaczny wzrost. 287 tys. podróżnych za 9 miesięcy 2023 r. stanowi 51,4 proc. więcej niż rok wcześniej (190 tys.). W ubiegłym roku lotnisko w Bydgoszczy ustanowiło rekord pasażerów czarterowych: 60 310. W porównaniu z sezonem letnim 2022 to wzrost o ponad 94 proc., a porównując to z 2019 rokiem o ponad 42 proc.

Lotnisko Warszawa-Radom otwarte ponownie 27 kwietnia ubiegłego roku przez osiem miesięcy ubiegłego roku obsłużyło 103 418 pasażerów. To ponad 5 razy więcej niż w okresie swojego poprzedniego funkcjonowania (w latach 2015-2017), kiedy to łącznie w ciągu 2 lat, według danych ULC, ówczesny port odprawił 19 538 podróżnych.

Obecnie z radomskiego lotniska dostępne są połączenia: do Rzymu, wykonywane przez Polskie Linie Lotnicze LOT, do Szarm el-Szejk z biurem podróży Anex Tour na pokładzie linii lotniczy Skyline Express oraz do Larnaki na Cyprze obsługiwane od grudnia przez pierwszego na lotnisku w Radomiu niskokosztowego przewoźnika Wizz Air.

PORT LOTNICZY LUBLIN W LICZBACH

Ruch pasażerski z podziałem na lata

* 2012 – 5703 pasażerów

* 2013 – 189 762

* 2014 – 187 595

* 2015 – 265 111

* 2016 – 377 606

* 2017 – 430 346

* 2018 – 455 188

* 2019 – 357 366

* 2020 – 124 199

* 2021 – 108 117

* 2022 – 330 064

* 2023 – 398 785