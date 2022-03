Ruszył proces w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. Oskarżony odmówił składania wyjaśnień

Dziś w gdańskim sądzie Stefan W. nie powiedział ani słowa. Odmówił składania wyjaśnień, nie chciał rozmawiać nawet ze swoim obrońcą. To może być strategia – mówią oskarżyciele – zmierzająca do uznania go w za w pełni niepoczytalnego. Na razie biegli orzekli, że jest częściowo niepoczytalny, a to oznacza, że może być sądzony.



Do zamachu doszło 13 stycznia 2019 roku podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. W trakcie światełka do nieba 27 letni wówczas Stefan W. wbiegł na scenę i nożem zaatakował prezydenta Gdańska.