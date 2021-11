"Rząd nie myśli o przedłużeniu stanu wyjątkowego". Terlecki zapowiada dopuszczenie mediów do granicy

- Niezbędne będą nowe regulacje. Oczywiście nie myślimy w tej chwili, czy rząd nie myśli, o przedłużeniu stanu wyjątkowego, raczej o pewnym uporządkowaniu sprawy dostępu mediów do granicy i do tego obszaru przygranicznego - przekazał wicemarszałek.



- W czasie, gdy będzie kończył się stan wyjątkowy, poznamy szczegóły – zapewnił.



Terlecki dodał, że dostęp do obszaru przygranicznego będą miały najprawdopodobniej wyłącznie media ogólnopolskie, a nie lokalne.