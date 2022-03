Sean Penn o ucieczce z Ukrainy do Polski. "Wiedzą, że kawaleria nie przyjedzie"

Zdobywca dwóch Oskarów, hollywoodzki aktor i reżyser był w Ukrainie, kiedy ten kraj zaatakowała Rosja. Kilka dni temu przedostał się do Polski. Teraz Penn udzielił wywiadu, w którym mówi m.in., że jest pod wrażeniem prezydenta Wołodymera Zełeńskiego. Penn spotkał się – kręcąc swój film dokumentalny – z prezydentem Ukrainy.

Aktor mówił także o swojej drodze do Polski.

– Mieliśmy ten luksus, że mogliśmy zostawić swój wynajęty samochód na poboczu. To była dla mnie straszna rzecz – głównie dzieci i kobiety w grupach, często matki z dziećmi, w niektórych przypadkach na granicę przewozili ich mężczyźni, którzy potem zawracali. Nie widziałem przy tych ludziach żadnych bagaży. Chcieli wierzyć, że jeszcze tu wrócą – mówił aktor o fali uchodźców.

