Stadion Narodowy zamknięty do odwołania

(fot. x-news)

Warszawa. Na stadionie Legii odbędzie się towarzyski mecz Polska - Chile. Pierwotnie miał zostać on rozegrany na Stadionie Narodowym. Spotkanie musiało zostać przeniesione na inny obiekt z uwagi na wykrycie wady konstrukcyjnej. Mecz z Chile to ostatni sprawdzian kadry Czesława Michniewicza przed wylotem dzień później na mistrzostwa świata do Kataru.

