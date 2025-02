Stan zdrowia papieża Franciszka. Niepokojące wieści z Watykanu

Kłótnia w trakcie libacji. W ruch poszedł tłuczek do mięsa

Do zdarzenia doszło w ostatni piątek w gminie Szczebrzeszyn w powiecie zamojskim. Dwaj mężczyźni najpierw wspólnie biesiadowali przy alkoholu, potem się posprzeczali. Doszło do szarpaniny. Pokrzywdzony trafił do szpitala.