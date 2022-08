Tony martwych ryb w Odrze. "Ktoś przyczynił się do wielkiej katastrofy ekologicznej"

Wyprawka szkolna 2022. Powrót do szkoły zaboli rodziców. Ile trzeba wydać?

Co piąty rodzic przeznaczy na wyprawkę dla dziecka od 400 do 500 zł, 16 proc. – powyżej tej kwoty. Średnio powrót do szkoły jednego ucznia, według deklaracji badanych, będzie kosztował 347 zł. To tylko nieznacznie więcej niż rok temu, chociaż rodzice obawiają się wyższych cen. Największym obciążeniem dla budżetu będzie zakup nowych podręczników oraz ubrań. Z tego względu wielu rodziców rozkłada zakupy na kilka tygodni, by nie kumulować wydatków na przełomie sierpnia i września.