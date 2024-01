Wwozisz gotówkę do Polski? O tym musisz pamiętać

Z obowiązku zgłoszenia większej ilości pieniędzy na przejściu granicznym musimy skorzystać, gdy wwozimy równowartość co najmniej 10 tys. euro. Jak się okazuje, nie wszyscy o tym pamiętają. W ostatnim kwartale 2023 roku, pracownicy lubelskiej Służby Celno-Skarbowej zakwestionowali legalność wwożonej do Polski gotówki o wartości blisko 3,9 mln złotych.

Jak dodaje, obowiązku zgłoszenia chęci wwiezienia większej kwoty pieniędzy nie dopełniło kilkudziesięciu podróżnych. Gotówka najczęściej ukrywana była w bagażu podręcznym, ale znalazła się także w kokpitach, siedzeniach, pod podłogą auta, a także w nietypowych skrytkach takich jak kanister czy obudowa agregatu. Niejednokrotnie skrytki te wskazywane były przez specjalnie przeszkolone psy.

– Wysokość kar pieniężnych lub mandatów nałożonych na podróżnych za popełnione przez nich wykroczenia skarbowe to ponad 194 tys. zł. Podróżni zobowiązani zostali też do pisemnego uzupełnienia deklaracji dewizowych, by móc – już legalnie – wwieźć gotówkę na teren Unii Europejskiej – dodaje Deruś.