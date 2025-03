Już od początku roku trwaja prace nad stworzeniem tak zwanego poradnika kryzysowego - w jego tworzeniu udział biorą resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W broszurze mają znaleźć się informacje o tym, jak przetrwać w warunkach kryzysu przez 72 godziny. Do końca tego roku ma trafić do wszystkich obywateli.

Według zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA Roberta Klonowskiego z poradnika w łatwy i przystępny sposób dowiemy się jak zachowywać się podczas różnego rodzaju sytuacji kryzysowych.

– Informacje będą dotyczyły tego, jak radzić sobie w sytuacjach różnych zagrożeń. Będzie to miejsce, z którego każdy obywatel dowie się, co ma zrobić, w jaki sposób ma się lepiej przygotować. To będzie pakiet informacji, począwszy od tego, jak zadbać o bezpieczeństwo domowników, w jaki sposób się zachować i jak się przygotować np. na kilkudniowy lub kilkunastogodzinny brak prądu – mówi PAP Klonowski. Dodał także, że w broszurze znajdziemy jakie zapasy przygotować i jak poradzić sobie w przypadku kilkudniowego braku zasilania.

Według panujących standardów unijnych, każdy obywatel i gospodarstwo domowe powinny być przygotowane na trzydniowe wytrzymanie o własnych siłach.

A co konkretnie znajdzie się w poradniku?

Klonowski dopytywany przez PAP powiedział, że znajdziemy w nim różne warianty, np. stany klęski żywiołowej, ale znajdą się w nim też informacje o tym, jak nie dopuścić do powstania pożaru w domu, informacje na temat udzielania pierwszej pomocy sobie i domownikom i jak zadbać o zwierzęta domowe w sytuacji zagrożenia.

– Również informacje o zasadach alarmowania i ostrzegania, bo chcielibyśmy, żeby wszyscy obywatele wiedzieli o tym, jakie są sygnały alarmowe, a obecnie niestety mało kto wie, że te sygnały zostały uproszczone – dodał. Według obecnych standardów 3-minutowy sygnał ciągły oznacza brak zagrożenia, natomiast 3-minutowy modulowany sygnał syreny oznacza zagrożenie.

Polska bierze przykłady z innych krajów, które wprowadziły już tzw. poradnik kryzysowy, jak np. Szwecja. Poradnik ma być przygotowany w kilku wersjach językowych dostępnych online. Część informacji ma być także specjalnie opracowana dla dzieci. według informacji przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, tworzenie poradnika ma potrwać do końca kwietnia. W drugiej połowie roku ma zostać wydrukowany, a do gospodarstw trafi pod koniec roku. Na razie nie jest znany koszt kolportażu poradnika, szacuje się że wyniesie on od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych.

Źródło: PAP