Oszuści podają się za pracowników banku

Do mężczyzny z gminy Annopol zadzwonił pracownik jednego z banków. Przynajmniej za takiego się podał. – W trakcie rozmowy zachęcił go, aby zainstalował na swoim komputerze aplikację do zdalnego sterowania pulpitem –relacjonuje młodszy aspirant Paweł Cieliczko, rzecznik kraśnickiej policji. 34–latek robił wszystko według wskazówek.

– Niebawem z jego konta wykonano transakcje internetowe na nieznane konto. Kiedy pokrzywdzony zorientował się co się dzieje, skontaktował się z bankiem, aby zablokować konto – dodaje rzecznik. Niestety i tak stracił 16 tysięcy złotych. Policjanci ustalają teraz okoliczności oszustwa i poszukują sprawcy.