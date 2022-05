Jest oficjalna data otwarcia S19 Niedrzwica-Kraśnik

to 20-kilometrowy odcinek S19 od Niedrzwicy Dużej do Kraśnika. Budowa już się zakończyła i teraz tylko trzeba przygotować trasę do oddania jej kierowcom. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiadała, że stanie się to w tym tygodniu. Nieoficjalnie najpierw mowa była o piątku, a potem o sobocie.

Właśnie otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie daty. Lubelski Urząd Wojewódzki podaje, że uroczystość otwarcia nowej części S19 odbędzie się w sobotę o godzinie 9.