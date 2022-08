Zawsze szukali pracowników. Jobon zwalnia też w Kraśniku

W 2020 r. kraśnicki magistrat informował o nowym inwestorze w Kraśnickiej Strefie Inwestycji – „spółce Jokpol, która, wraz ze znaną w naszym mieście firmą Jobon, należy do niemieckiej grupy Jockenhöfer zajmującej się produkcją mebli tapicerowanych”.

– Realizacja inwestycji firmy Jobon w kraśnickiej strefie ekonomicznej przebiega bez zakłóceń. Hala produkcyjna została wybudowana, trwają odbiory – informuje Piotr Janczarek, zastępca burmistrza Kraśnika. – Zgodnie z obowiązującymi procedurami inwestor, który kupi lub wydzierżawi nieruchomość w strefie, jest zobowiązany w ciągu trzech lat postawić obiekty budowlane w stanie surowym zamkniętym. Takie warunki firma już spełnia. Liczymy na rozpoczęcie działalności jeszcze w tym roku.

W Kraśniku, w dzielnicy fabrycznej jest zamiejscowa szwalnia firmy Jobon (działała już w momencie zakupu trzech działek od miasta-red) mającej główną siedzibę w Zwierzyńcu.

>>> Jobon zwalnia setki pracowników<<<

– Od tej firmy otrzymaliśmy ogólną informację o tym, że zakład zwalnia pracowników, ale bez szczegółów, o którą dokładnie lokalizację chodzi – mówi Andrzej Tybulczuk, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku. – W związku z tym wysłaliśmy do firmy zapytanie czy do zwolnienia przewidziani są pracownicy z naszego terenu, ponieważ do takich ruchów firmy chcielibyśmy się wcześniej przygotować. Albo zadziałać już w okresie wypowiedzeń by pomóc znaleźć tych osobom nową pracę albo też zaproponować im szkolenia, by nie musiały rejestrować się jako osoby bezrobotne.

Kraśnicki PUP nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. – Czekamy na nią. Być może brak informacji jest związany z tym, że jesteśmy w okresie urlopowym lub tym, że „nasza” szwalnia nie jest objęta zwolnieniami – przypuszcza Andrzej Tybulczuk.

Więcej szczegółów podaje Katarzyna Kimak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, która rozwiewa też wątpliwości w sprawie zwolnień. Zamojski PUP zwrócił się, podobnie jak kraśniki o szczegółowe informacje na temat planowanych zwolnień grupowych w Jobonie. Było to jeszcze w czerwcu. Z pisma firmy wynika, że z planowanych do zwolnienia jest 300 osób, z czego 22 z terenu powiatu kraśnickiego.

– 10 osób otrzymało już wypowiedzenia w lipcu ze skróconym okresem wypowiedzenia do 31 sierpnia – mówi nam Katarzyna Kimak. – Pozostałe osoby otrzymają wypowiedzenia w sierpniu ze skróconym okresem wypowiedzenia do 30 września.

Nie wiadomo jaką jest to część kraśnickiej załogi. Próbowaliśmy uzyskać jakieś informacje w szwalni w Kraśniku. Stamtąd odesłano nas jednak do centrali w Zwierzyńcu. Niestety telefonu w sekretariacie nikt w piątek nie odebrał. Przesłaliśmy więc pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czekamy na odpowiedzi. Próbowaliśmy się też skontaktować z rzeczniczką Jobonu Małgorzatą Głąb, by dowiedzieć się m.in. o inwestycję w kraśnickiej podstrefie ekonomicznej.

„Z uwagi na przerwę urlopową na chwilę obecną nie jestem w stanie udzielić żadnych informacji na temat hali w Kraśniku oprócz tej, że budowa jest na ukończeniu i prowadzone są ostatnie prace” – napisała nam w smsie Małgorzata Głąb, która poprosiła nas o kontakt z nią od 9 sierpnia.

Jak ustaliliśmy w kraśnickiej szwalni jest okres urlopowy. Rozpoczął się 25 lipca i ma potrwać do 12 sierpnia.