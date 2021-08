Każdy chciał zdjęcie z żoną prezydenta. Agata Kornhauser-Duda w Mniszku

– Bardzo się cieszę, że będę mogła zobaczyć panią prezydentową. Na miejscu, to nie to samo co w telewizji. Bardzo się cieszę, że chciała przyjechać do naszej wioski – stwierdziła Halina Drób z Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku. W tym roku ich koło, liczące obecnie 13 osób (są wśród nich zarówno kobiety jak i mężczyźni) świętuje 5-lecie powstania.

– Na początku marca byliśmy w pałacu zimowym na spotkaniu z parą prezydencką – wyjaśniła nam Małgorzata Wieczorek, wiceprezesa KGW w Mniszku. – Już wtedy zapraszaliśmy pana prezydenta i jego małżonkę do nas. Później jeszcze pan Stanisław Lenart wystosował oficjalne zaproszenie.

– Przed naszym wyjazdem do Warszawy wiele osób wątpiło, że coś z tego wyjdzie, bo to wieś – przyznał wypowiadając się na scenie członek KGW Stanisław Lenart, przekonując jednocześnie, że „nawet najśmielsze marzenia mają prawo się spełnić”.

– Przyjechałyśmy do Mniszka specjalnie – nie kryły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Świeciechów. – Chcemy popatrzeć jak to wszystko wygląda, jak jest przygotowane. Może za 2 lata małżonka pana prezydenta przyjedzie też do nas na nasze 5-lecie – ma nadzieję Katarzyna Szwed z święciechowskiego KGW. – Pani Agata wygląda super. Jest naturalna, elegancka, ciepła i sympatyczna – w samych superlatywach opisywały pierwszą damę członkinie KGW Potok Wielki „Nasz styl”, które także wzięły udział w spotkaniu z pierwszą damą. Paniom z koła w powiecie janowskim bardzo zależało nie tylko na zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia z Agatą Kornhauser-Dudą, ale też na tym by żona prezydenta wpisała się do ich pamiątkowej księgi. – Podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy już mamy. Było to podczas wizyty pana prezydenta w Chrzanowie – tłumaczą panie. I się udało.

Do zdjęć z pierwszą damą ustawiła się kolejka chętnych samorządowców, ale i mieszkańców. – To prawdopodobnie jedyna taka okazja – komentowała jedna z kobiet, której zależało by dostać się jak najbliżej gościa z Warszawy.

Fotografię z małżonką prezydenta będą mieć także uczniowie że Szkoły Podstawowej w Mniszku, którzy w ludowych strojach występowali na jubileuszu KGW. – Chciałam wam pogratulować występu i talentu scenicznego. Wcale nie było widać, że mieliście tremę – zwróciła się do dzieci żona Andrzeja Dudy.

– Wydarzenie jest niecodzienne, nietuzinkowe, na długo zostanie w naszej pamięci – podsumował wizytę Mariusz Szczepanik, wójt Gościeradowa. W uroczystości wzięli udział m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości związani z Kraśnikiem i powiatem kraśnickim, na czele z marszałkiem województwa – Jarosławem Stawiarskim. Uroczystość w Mniszku prowadzili radna wojewódzka Anna Baluch (PiS) i syn marszałka Michał Stawiarski, który jest szefem biura poselskiego Kazimierza Chomy (PiS), również uczestniczącego w spotkaniu.