Projekt składa się z dziewięciu kluczowych działań, które mają wprowadzić nowoczesne rozwiązania wspierające rozwój Kraśnika. Dofinansowanie może pokryć aż 100% kosztów planowanych inwestycji. Jak wyjaśnia burmistrz Krzysztof Staruch, miasto jest jednym z 139 polskich samorządów, które mają szansę otrzymać środki na działania prorozwojowe.

Wsparcie mieszkańców i środowiska

Największą część budżetu projektu, 23 mln zł, przewidziano na inicjatywę „Zielona Energia dla Kraśnika”. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na dotacje dla mieszkańców na montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz granty dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto aż 37 budynków publicznych zostanie wyposażonych w systemy OZE.

Innym ważnym aspektem projektu są działania wspierające ochronę środowiska. Program „Eko Transport” zakłada zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i modernizację infrastruktury komunikacyjnej, co ma zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Projekt „Zielono-niebieski Kraśnik” obejmuje m.in. tworzenie ogrodów deszczowych oraz granty na zagospodarowanie terenów zielonych.

Bezpieczeństwo i edukacja w centrum uwagi

Kolejną kluczową inicjatywą jest „Bezpieczny Kraśnik”, której koszt wyniesie ok. 6,5 mln zł. Planowane działania obejmują doposażenie miasta w system monitoringu, modernizację przejść dla pieszych oraz zakup elektrycznego pojazdu dla Straży Miejskiej.

Równolegle projekt „Kraśnicka Akademia Rozwoju” zakłada stworzenie przestrzeni edukacyjno-technologicznej dla młodzieży oraz wsparcie uczniów uzdolnionych w przedmiotach ścisłych poprzez programy stypendialne. Koszt tego działania to ponad 18 mln zł.

Obecnie trwa ocena wstępnej propozycji projektu przez operatora programu. Wyniki mają zostać ogłoszone w ciągu sześciu miesięcy. Miasta zakwalifikowane do drugiego etapu będą miały pięć miesięcy na przygotowanie kompletnej propozycji projektu, a ostateczni finaliści zostaną wyłonieni wiosną przyszłego roku.

Projekt od początku tworzony był z aktywnym udziałem mieszkańców, którzy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii w ankietach. Wpłynęło ich aż 2 863, co podkreśla skalę zainteresowania. Jak zaznacza zastępca burmistrza Agnieszka Szymula, mieszkańcy wskazali jako priorytety rozwój przedsiębiorczości, ochronę środowiska oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, może stać się przełomem w rozwoju Kraśnika. Planowane inwestycje obejmują również modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wsparcie organizacji pozarządowych. Działania te mają na celu zwiększenie komfortu życia mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnych inicjatyw społecznych – zapewniają miejscy urzędnicy.