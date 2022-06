Kucyki wybrały wolność, ale natknęły się na radiowóz

Lublinianka kontra Świdniczanka. Mecz na szczycie już dzisiaj

To może być decydujący mecz w walce o awans do III ligi. Dzisiaj o godz. 17 pierwsza w tabeli Lublinianka zagra u siebie z wiceliderem – Świdniczanką. Jeżeli wygra, to na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu odskoczy od rywali aż na siedem punktów.