To mogą być ostatnie chwile szkoły w powiecie kraśnickim. Co z pracownikami?

Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej funkcjonuje od 1974 r. Uczniów było o wiele więcej niż teraz. 30 lat temu w internacie mieszkało około 300 osób – mówi Andrzej Rolla, starosta kraśnicki. – Tymczasem już od 4 lat nie ma naboru. Młodzi ludzie wybierają inne szkoły. W Wólce Gościeradowskiej nie ma już ani jednej klasy. Ostatni uczniowie (18 osób – przyp. aut.) ukończyli szkołę w kwietniu i zdają maturę.

Starosta zaznacza, że przed laty była szansa na rozwój ZS, której – jak podkreśla – jego poprzednicy nie wykorzystali. – Błędem było to, że w czasach kiedy starostą był pan Tadeusz Wojtak (PSL– przyp. aut.) szkoła nie stała się placówką podlegającą pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dwa lata temu dopytywałem w ministerstwie czy jeszcze jest szansa by placówka z Wólki Gościeradowskiej mogła stać się szkołą resortową, ale wówczas było to niemożliwe. W województwie lubelskim jest kilka takich placówek, w Polsce nieco ponad 20 i wszystkie bardzo dobrze sobie radzą. Wśród nich jest np. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku (powiat janowski – przyp. aut.).

Co może stać się nie nieruchomością po likwidacji szkoły? Tego na razie nie wiadomo.

– Na moją prośbę nieruchomość została wpisana w strategię województwa jako obiekty pod działalność społeczną – mówi Andrzej Rolla. I dodaje: – Ponad rok temu było zapytanie z wojska, dotyczącego terenu, które mogłoby posłużyć jako baza dla jednostki wojska zawodowego. Wskazaliśmy teren szkoły w Wólce Gościeradowskiej, w skład którego wchodzą budynki szkoły i internatu a także hala sportowa oraz grunty orne. Cała nieruchomość szkolna liczy ponad 27 ha. Niestety, na razie żadnej odpowiedzi z MON-u nie otrzymaliśmy. Jeśli taka jednostka wojskowa powstałaby na tym terenie, to na pewno podniosłoby to rangę powiatu, a także powstałyby nowe miejsca pracy.

Starosta raczej wyklucza sprzedaż. – Oczywiście to nie jest tylko moja decyzja, ale gdyby taki wniosek trafił na zarząd za moich rządów, to nie wyraziłbym na to zgody – mówi stanowczo Rolla. – Jestem przeciwny wyprzedawaniu majątku. Jedyna powiatowa nieruchomości, na którą szukaliśmy – bo były już dwa przetargi i będziemy szukać kupca to budynek po muzeum pułkowym w Kraśniku.

Tymczasem kraśnicka Rada Powiatu rozpoczęła procedurę likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej podejmując w dniu 27 października ub.r. uchwałę „w sprawie zamiaru likwidacji szkół” wchodzących w skład Zespołu. O tych planach zostało powiadomione także Kuratorium Oświaty w Lublinie i związki zawodowe.

Opinia Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kraśniku jest negatywna. Zaś opinie Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie i Zarządu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kraśniku – pozytywne.

Lubelskie Kuratorium Oświaty zgodziło się na likwidację Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, wydając w tej sprawie cztery postanowienia dla różnych typów szkół. – W Branżowej Szkole I stopnia, która wchodzi w skład Zespołu w ogóle nie było uczniów, więc to jest tylko formalna likwidacja – tłumaczy Jolanta Misiak z Kuratorium Oświaty w Lublinie. – Podobnie jest w przypadku liceum ogólnokształcącego oraz LO dla dorosłych. Inaczej jest w przypadku technikum z 18 uczniami w klasie maturalnej. Wszyscy ci uczniowie uzyskali pozytywne wyniki kwalifikacji. W pozostałych klasach uczniów też brak.

Jeśli na likwidację ZS w Wólce Gościeradowskiej zgodzą się radni, placówka przestanie działać wraz z końcem wakacji. – Żaden z pracowników, a na pełnych etatach są w tej chwili cztery osoby, nie pozostanie bez pracy – zapewnia starosta. – Meble i sprzęt w tym komputerowy oraz księgozbiór zostaną rozdysponowane na inne powiatowe szkoły.