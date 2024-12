To nie był łatwy kompromis budżetowy, ale radni miejscy w Kraśniku doszli do porozumienia. Dochody miasta zapisane w budżecie wyniosą 185 mln 598 tys. 474 zł, a wydatki ustalono w kwocie 186 mln 355 tys. 429 zł. Budżetowe wydatki to przede wszystkim środki finansowe na miejską oświatę.

19 grudnia odbyła się sesja Rady Miasta, na której radni podjęli decyzję w sprawie budżetu na rok 2025. Sytuacja budżetowa Kraśnika jest trudna z powodu bardzo wysokiego zadłużenia wynoszącego 39 mln 887 tys. 348 zł. Również ze względu na konstrukcję budżetu i wymagania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie konieczne jest osiągnięcie obowiązkowych wskaźników, co ma wpływ na poszczególne pozycje w uchwale budżetowej.

Aż 42 proc. wydatków bieżących Kraśnik przeznacza na przedszkola i szkoły. Z budżetu miasta pochodzą także środki na funkcjonowanie instytucji kultury – centrum kultury, biblioteki, MOSiR-u, spółek miejskich, czy wreszcie środki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, czyli utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta.

Warto podkreślić, że mimo ograniczonych możliwości, w budżecie na 2025 r. udało się zabezpieczyć wydatki majątkowe w wysokości 14 mln 614 tys. 350 zł. Dzięki nim będzie możliwe zrealizowanie nowych inwestycji oraz dokończenie tych, które rozpoczęły się w poprzedniej kadencji.

– Staramy się wspólnie z radnymi tak zarządzać finansami miasta, aby po upływnie kadencji każdy mógł powiedzieć, że zrobiliśmy i zostawiliśmy coś wartościowego dla mieszkańców – mówi burmistrz Krzysztof Staruch. – W przyszłym roku musimy rozpocząć zadania, które były już wcześniej zaplanowane i wyłożyć środki na wkład własny, ale także to czas, aby zacząć realizację kolejnych nowych pomysłów.

Z tych środków w przyszłym roku planowana jest Modernizacja Osiedla Kolejowego (770 tys. zł). W planach na przyszły rok są prace projektowe dotyczące budowy nowej drogi na ulicy Obwodowej oraz modernizacji placu przed dworcem PKP. Całkowity koszt realizacji inwestycji w tym osiedlu, w latach 2025-26, wyniesie ponad 12 mln zł.

Kolejna planowana inwestycja to budowa ul. Modrzewiowej (865 tys. zł) i ul. Prusa (200 tys. zł). Miasto planuje także doposażenie i tworzenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży (300 tys. zł). W budżecie 2025 zapisano rewitalizację zdegradowanych terenów instytucji kultury, czyli zagospodarowanie sceny letniej i jej otoczenia oraz ogrodu przy Koszarowej 10A. Już złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych przeznaczonych na rewitalizację tych miejsc.

Modernizacja kortów tenisowych MOSiR będzie kosztować 2,1 mln zł. Warto tu wspomnieć, że w styczniu 2025 r. zakończy się budowa hali tenisowej.

To nie jedyna inwestycja w Kraśniku związana z infrastrukturą sportową. 1,2 mln zł przeznaczono na zadaszenie trybun stadionu MOSiR i sanitariaty przy hali tenisowej. Modernizacja orlika przy SP nr 5 będzie kosztować 1 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania Ministerstwa Sportu. Kolejny punkt to modernizacja starej sali gimnastycznej w ZPO nr 2. Na ten punkt w budżecie 2025 przewidziano 800 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT MOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w miejskich obszarach funkcjonalnych) ma być złożony w pierwszym kwartale 2025 r. Kolejna to zagospodarowanie terenu przy SP nr 6. Na ten cel przeznaczono 300 tys. zł.

Ciekawym punktem w preliminarzu przyszłorocznych wydatków jest opracowanie dokumentacji „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich”. Na ten cel pozyskano dotację z w kwocie 350 tys. z od powiatu kraśnickiego. 1,1 mln zł z miejskiej kasy przeznaczono na dotację dla parafii pw. WNMP na ochronę zabytków. Taką sama kwotę zaplanowano na opracowanie dokumentacji na modernizację dróg i parkingów przy ul. Jagiellońskiej, Nadstawnej, Zielonej, Francuskiej, Staffa, Zachodniej, Różanej.

– Musimy też myśleć o remontach i naprawach w naszych szkołach i przedszkolach, planujemy otworzyć od września żłobek, chcemy zabezpieczyć opiekę nocną i świąteczną w dzielnicy fabrycznej i prowadzimy rozmowy na ten temat – dodaje Krzysztof Staruch. – Chciałbym poprawić funkcjonowanie miejskich przedszkoli i warunki, w jakich przebywają najmłodsi mieszkańcy Kraśnika. Niestety, nie możemy wszystkich planów zrealizować od razu, więc nie jest to budżet moich marzeń, ale jest realny.

Miasto podjęło także starania związane z realizacją projektów zaplanowanychw ramach ZIT MOF, który tworzą miasto Kraśnik i Urzędów oraz gminy Kraśnik i Dzierzkowice. W pierwszej połowie przyszłego roku kraśnicki samorząd złoży wnioski m.in. na modernizację starej sali gimnastycznej ZPO nr 2 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, na budowę Regionalnego Centrum Turystyki i Wypoczynku (kompleksowe działania w obszarze Zalewu Kraśnickiego) oraz budowę centrum przesiadkowego w dzielnicy fabrycznej (obecny przystanek ul. Mickiewicza-Krasińskiego).