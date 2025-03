Potężny pożar w pow. kraśnickim. Do akcji skierowano kilkanaście zastępów

Naćpany uciekał przed policją. 31-letni recydywista już trafił za kratki

Sceny jak z kryminalnego filmu rozegrały się nocą na ulicach Puław. Policja ścigała kierowcę, który nie chciał się zatrzymać do kontroli. Gdy udało się go dopaść, okazało się, że to dobrze znany funkcjonariuszom 31-latek. Uciekał, bo znów miał wiele na sumieniu.