Jutro w Kraśniku pójdą głosować. Jest tylko jedno pytanie. O budowę spalarni śmieci

Mieszkańcy mogą zagłosować podobnie jak w wyborach powszechnych, w 23 siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

Przypomnijmy, że referendum lokalne dotyczy budowy ZOE (Zakład Odzysku Energii – przyp. red) przy ul. Fabrycznej, obok firmy Veolia Wschód (dawna elektrociepłownia FŁT). Inwestorem, który chce uruchomić zakład, jest prywatna spółka Eko Energia Kraśnik. Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia referendum została podjęta 11 kwietnia, na wniosek grupy mieszkańców.

Aby referendum było ważne, frekwencja musi przekroczyć wymagany próg 30 proc. uprawnionych do głosowania, czyli 7944 osoby. Gdyby mieszkańcy wypowiedzieli się negatywnie, to i tak burmistrz jest związany procedurami.

– Jeżeli są spełnione ustawowe przesłanki, to burmistrz miasta ma obowiązek wydać decyzję. Nie jest to swobodna decyzja burmistrza – powiedział nam Maciej Suszek, z biura burmistrza. – Natomiast sam wynik referendum należy traktować, jako opinię mieszkańców. Jest ważna sama w sobie, bo pokazuje stosunek mieszkańców do ZOE. Jednakże zgodnie z przepisami ustawowymi nie decyduje o dalszych losach tej inwestycji, którą chce realizować podmiot prywatny, a nie samorząd – dodał pracownik biura burmistrza.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił 87 mln zł dofinansowania na budowę Zakład Odzysku Energii w Kraśniku. Cała inwestycja ma kosztować ponad 126 milionów. Spalarnia w Kraśniku ma przetwarzać rocznie 24,3 tysiące ton odpadów rocznie.