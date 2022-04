Będą zmiany w ruchu na tej ulicy? "Dzwonimy do Straży Miejskiej i na policję"

– Na tym odcinku ul. Jagiellońskiej (od dawnego dworca PKS do ul. Przechodniej – red.) przez zaparkowane samochody jest wąsko, auta na części ulicy zajmują jeden pas jezdni – mówi Wojciech Sieradzki z Kraśnika. – Dzwonimy do Straży Miejskiej i na policję, kiedy tych zaparkowanych samochodów jest dużo. Ale to na niewiele się zdaje. Problem jest w tym, że bus czy też większy samochód mają problem, aby ten odcinek przejechać. Czy nie mogłaby to być droga jednokierunkowa? – sugeruje nasz Czytelnik.

– Jeśli chodzi o wspomniany odcinek ul. Jagiellońskiej, to nie mamy z tej części miasta zgłoszeń, które byłyby cykliczne – mówi Ryszard Rafalski, komendant Straży Miejskiej w Kraśniku. – Jeśli chodzi o parkowanie pojazdów, to takie zgłoszenia zdarzają się od czasu do czasu. Na ulicy znajdują się znaki zakazu ze strzałkami określającymi, w której części obowiązują. Na pozostałej części parkować można. I dodaje: – Jest to droga powiatowa. Jeśli chodzi o zmiany organizacji ruchu, to zajmuje się tym zarządca drogi.

Nie wchodzi w grę

Ul. Jagiellońska znajduje się w centrum starej dzielnicy Kraśnika, w pobliżu przebudowanego ronda im. Żołnierzy Wyklętych.

– Na ulicy Jagiellońskiej jest duży ruch, znajdują się też przystanki, na których zatrzymują się busy – tłumaczy Michał Kondracki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku. – Zmiana z drogi dwukierunkowej na jednokierunkową w chwili obecnej nie wchodzi w grę. Jedyne, nad czym można się zastanawiać, to niewielkie korekty stałej organizacji ruchu oraz ewentualne ograniczenie ruchu w dalszej części tej ulicy, na odcinku w kierunku zalewu. Ul. Jagiellońska stanowi odciążenie jednej z głównych ulic miasta – ul. Urzędowskiej. To, że kierowcy mogą korzystać już od kilku miesięcy z obwodnicy północnej miasta nie rozwiązało w całości problemu dużego ruchu w mieście zwłaszcza w starej dzielnicy Kraśnika.

Ze statystyki Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku wynika, że na odcinku ul. Jagiellońskiej, od ul. Lubelskiej do ul. Przechodniej, w 2020 r. doszło do jednego wypadku (1 osoba została ranna) i jednej kolizji, w 2021 r. – do 3 kolizji drogowych, a w 2022 r. (do piątku) – do jednej kolizji.

W tym roku żaden z kierowców nie został ukarany mandatem za złe parkowanie.

Jak przekazał nam oficer prasowy KPP w Kraśniku, mł. asp. Paweł Cieliczko, policja nie występowała z sugestiami zmiany ruchu na wskazanym odcinku drogi.