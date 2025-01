Radny PO z Kraśnika skazany za jazdę po alkoholu

Maciej Suszek (zgodził się na podanie personaliów) jest po raz pierwszy radnym w Kraśniku. Wszedł do Rady Miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej, z komitetu Wojciecha Wilka. Do naszej redakcji przyszedł list, w którym czytelnik informuje, że Suszek został zatrzymany, gdy kierował po pijanemu.

– 13 października 2024 roku na terenie Kraśnika policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku podczas kontroli samochodu osobowego marki Peugeot, ujawnili 28-letniego kierującego pod wpływem alkoholu – odpowiada nam na pytanie w tej sprawie KPP w Kraśniku.

– Alkomat wykazał ponad 2 promile. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Za powyższy czyn kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 3, kierującemu zostało zatrzymane prawo jazdy. Sprawa została przekazana do prokuratury – dodają policja w odpowiedzi.

– Nie ma co komentować – mówi nam skruszony Maciej Suszek. – Na początku chciałem złożyć mandat, ale otrzymałem wielkie wsparcie od koleżanek i kolegów. Chcę się zrehabilitować swoją pracą w Radzie Miasta, za to co zrobiłem 3 miesiące temu – dodaje radny.

Maciej Suszek jest także zatrudniony w klubie Tęcza Kraśnik.

"13 grudnia 2024 roku Sąd Rejonowy w Kraśniku oskarżonego M. S. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu przestępstwa wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 37a § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając na podstawie art. 33 § 3 k.k. wysokość stawki dziennej grzywny na kwotę 10 (dziesięć) złotych" – czytamy w sentencji wyroku udostępnionej nam przez biuro prasowe Sądu Okręgowego w Lublinie.

I dalej: - Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. S. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat; na podstawie 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. S. świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i na podstawie art. 44b § 1 k.k. orzeka przepadek prowadzonego przez oskarżonego M. S. w ruchu lądowym pojazdu marki (...) o nr rej. (...)

Maciej Suszek poniósł też koszty postępowania sądowego.