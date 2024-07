Spotkajmy się nad wodą. W sobotę zapraszamy nad Zalew Kraśnicki

Ten akwen w ostatnich latach, dzięki unijnemu wsparciu, przeszedł wielką metamorfozę. Dziś mieszkańcy Kraśnika, Powiatu Kraśnickiego, a także lubelskiego i ościennych województw chętnie przyjeżdżają tu, aby odpocząć nad wodą. Mają do dyspozycji nie tylko strzeżone kąpielisko, ale także pole z nowymi domkami campingowymi czy infrastrukturę niezbędną do uprawiania sportów wodnych, w tym slip do wodowania łodzi. Molo o długości 45 m oraz ponad kilometrowa ścieżka wokół zalewu zachęcają do spacerów. Dużą atrakcją jest też pomost i stanica wędkarska – z tych obiektów korzystają zarówno indywidualni wędkarze odpoczywający nad zalewem, jak i zorganizowane grupy, koła wędkarskie.

Do aktywnego wypoczynku zapraszamy także i my. W sobotę od godziny 11 na wszystkich, którzy będą chcieli uczestniczyć w naszej zabawie czekać będą konkursy i zawody sportowe m.in. Bumper Ball i przeciągnie liny z nagrodami: akcesoriami plażowymi m.in. piłkami, kółeczkami, okularami przeciwsłonecznymi, torbami oraz niespodzianki od naszych partnerów - firmy Erkado z Gościeradowa oraz MOSiR Kraśnik. Posłuchać dobrej muzyki, odpocząć na leżakach będziecie mogli w strefie Rada Eska.

Podczas naszej akcji promować będziemy atrakcje turystyczne, które znajdują się w sąsiedztwie Zalewu Kraśnickiego, a także wydarzenia, które latem odbywają się w Kraśniku i Powiecie Kraśnickim. Będziemy mówić o miejscach ważnych z okazji przypadającej na ten rok 550-rocznicy utworzenia Województwa Lubelskiego.

Naszej sobotniej akcji towarzyszyć będą Dni Kraśnika 2024, na które wszystkich serdecznie zaprasza burmistrz Krzysztof Staruch. Ich inauguracja będzie miała miejsce już w piątek (5 lipca) nad Zalewem Kraśnickim kinem plenerowym o godz. 21. W sobotę nad kraśnickim akwenem o Puchar Burmistrza Kraśnika powalczą uczestnicy turnieju siatkówki plażowej (już od godz. 9), regat żeglarskich oraz otwartych zawodów wędkarskich. Relację z tych zawodów, podobnie jak z naszej akcji będziecie mogli śledzić na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.