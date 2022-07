Studia starosty z dofinansowaniem. Za czyją naukę dopłaciło jeszcze starostwo?

Sprawę studiów podyplomowych starosty kraśnickiego poruszył m.in. w jednej z interpelacji oraz w publicznym wpisie w mediach społecznościowych, przy okazji oceny Raportu o stanie powiatu kraśnickiego za 2021 r., były współpracownik Andrzeja Rolli w zarządzie powiatu – radny Roman Bijak (PiS).

„Wszystko co odziera człowieka z jego godności, jest złem i musi być piętnowane” – napisał radny Bijak. – „Moi koledzy z zarządu, dziś patrzę wam na ręce, co i jak robicie. Wy to odbieracie bardzo emocjonalnie. Ja nie atakuję PiS tylko patologie. Panie starosto (do Andrzeja Rolli - red.), przykro mi, ale muszę to publicznie powiedzieć, jak Panu nie wstyd było sięgać po środki publiczne na swoją edukację. Dlaczego starosta nie pochwalił się dyplomem MBA Master of Business Administration. Dyplom MBA to paszport do kariery w radach nadzorczych. Oczywiście ja nie twierdzę, że jedyną motywacją ukończenia studiów podyplomowych MBA była chęć uzyskania uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych, gdyż tego udowodnić nie mogę”.

Radny Roman Bijak podkreśla, że dyplom MBA „to jeden z najłatwiejszych sposobów do uzyskania uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek”.

– Co istotne oprócz Pana kształcił się sekretarz powiatu i była kadrowa. Co oni nie mieli też za co opłacić podyplomówki, mało premii wzięli za 2020 rok. Gdzie Andrzeju twoja godność? – dopytuje radny Bijak.

Z informacji, które otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku wynika, że dofinansowanie do studiów podyplomowych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 7 czerwca tego roku otrzymało 7 osób.

– Kwota dofinansowania na studia podyplomowe „Master of Business Administration” wyniosła łącznie 12 tys. zł – po 4 tys. zł na każdą z osób. Dla mojej osoby – Starosty Kraśnickiego (pisownia oryginalna) oraz Sekretarza Powiatu studia kończyły się obroną pracy. Trzecia z osób zwróciła dofinansowanie w całości (4 tys. zł) na konto Starostwa Powiatowego w Kraśniku – napisał w odpowiedzi na nasze pytania starosta Andrzej Rolla.

Studiowali, bo chcieli

Jest też informacja o tym, że dofinansowanie do studiów magisterskich od dnia 1 stycznia 2020 r. do teraz (7 lipca) otrzymała jedna osoba. „Łączna kwota dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych” w omawianym okresie wyniosła 24 958,00 zł” – podlicza starosta, który wyjaśnia, że „dofinansowanie do studiów otrzymali pracownicy, którzy wyrazili wolę podniesienia wykształcenia, poprzez zgłoszenie tego faktu pracodawcy”.

Kto jeszcze dostał dofinansowanie do studiów? Tego starosta nie ujawnia, powołując się na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. (chodzi o ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

– O ile rozumiem, chęć i potrzebę doszkalania się urzędników, a także sekretarza powiatu, o tyle nie bardzo rozumiem, do czego potrzebne są studia podyplomowe MBA staroście Andrzejowi Rolli – radny Andrzej Maj (Koalicja Polska-PSL), szef opozycyjnych radnych i były starosta kraśnicki, komentuje informacje, o które także prosił jeszcze w kwietniu tego roku. – Taki wydatek jest tym bardziej niezrozumiały, biorąc pod uwagę sytuację finansową powiatu, która nie jest najlepsza. Do zarządzania urzędem takie studia nie są potrzebne. Prędzej do tego, by móc zasiadać w radach nadzorczych. Pisowski starosta przeczuwa, że jego partia przegra wybory samorządowe. Takie wykształcenie za pieniądze podatników może ułatwić mu miękkie lądowanie po wyborach i znalezienie intratnego zajęcia. Myślę, że starosta wykorzystał moment, aby skorzystać z takiego dofinansowania, kiedy jeszcze rządzi powiatem. Ja takich pomysłów nie miałem.

Do czego staroście potrzebne te studia? – Studia MBA to koleje moje studia podyplomowe – odpowiada starosta Andrzej Rolla. – Jestem nauczycielem i całe życie podnosiłem kwalifikacje. Na te studia zdecydowałem się, ponieważ po 28 latach przeszedłem z oświaty do samorządu. Zainteresowała mnie tematyka i zakres studiów oraz uczelnia (Politechnika Lubelska). Zarządzanie finansami, jakością, budowanie zespołów, zarządzanie zmianą, prawo i finanse w UE. To tylko niektóre zajęcia wykorzystywane przeze mnie w obecnej pracy. Służą podniesieniu jakości pracy urzędników, lepszemu gospodarowaniu budżetem, a przede wszystkim skuteczniejszemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Obecnie powiat realizuje inwestycje na ponad 80 milionów złotych. Mogę jeszcze podawać wiele przykładów wykorzystania moich dodatkowych kwalifikacji w samorządzie.

Z oświadczenia majątkowego starosty Andrzeja Rolli za 2021 r. wynika, że osiągnął dochód: 180 498,02 zł (z tytułu zatrudnienia w kraśnickim Starostwie Powiatowym). Otrzymał też zasiłek pieniężny wypłacany przez ZUS – kwocie 489,66 zł.