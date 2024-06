Tak wyglądał Stary Kraśnik na zdjęciach z 1981 roku.

Początki miasta sięgają XIII wieku, kiedy stał tu zamek, a w granicach obwarowań zamkowych istniał kościół i osada targowa. Pierwsza lokacja miasta miała miejsce między 1360 r. a 1370 r. Od połowy XV w. Kraśnik stał się własnością rodu Tęczyńskich, którzy sprowadzili kanoników regularnych – zakonnicy przejmują istniejący kościół i budują klasztor. Tęczyńscy oprócz tego otaczają miasto nowymi murami i fundują szpital wraz z kościołem p.w. Św. Ducha. W 1604 r. miasto przechodzi na własność Jana Zamoyskiego i zostaje włączone do Ordynacji Zamojskiej. Kraśnik aż do XIX w. przetrwał z układem przestrzennym miasta lokacyjnego, wytyczonym czterema blokami zabudowy wokół placu rynkowego i zespołem widocznych obwarowań w postaci fos, wałów, murów i bram miejskich oraz przeważająca zabudową drewnianą. Wiek XX to wzrost ilości zabudowy poza linią dawnych obwarowań.