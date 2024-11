W regionie spadł pierwszy śnieg – może być ślisko

– Coraz trudniejsze warunki są na drogach lokalnych oraz drogach krajowych i ekspresowych na terenie powiatu. Zachowujcie odstępy między pojazdami pozwalające wyhamować, zadbajcie o dobre ogumienie w pojeździe – przestrzega policja z Kraśnika.

Sytuacja na jezdniach w okolicach Kraśnika uległa znacznemu pogorszeniu, miejscami pada śnieg lub śnieg z deszczem, temperatura spadła do 0 stopni C, jest bardzo ślisko. Opady mogą wystąpić również w innych miejscach regionu, w tym również w Lublinie. Policja apeluje o ostrożność i dostosowanie prędkości do sytuacji pogodowej.